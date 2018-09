जब पीएम मोदी बन गए फोटोग्राफर, कैमरे में कैद किए सिक्किम के खूबसूरत नजारे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सिक्किम दौरे पर हैं। वह यहां सोमवार (24 सितंबर, 2018) को राज्य के एकमात्र एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे बाद में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि रविवार को एसआई-8 हेलीकॉप्टर से जब पीएम सिक्किम पहुंच रहे थे तब रास्ते में उन्होंने प्रकृति की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें खींची। खुद फोटोग्राफर बने पीएम मोदी ने कई खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। इनमें से चार तस्वीरों को प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर सैकड़ों मीटर ऊंचे पहाड़ की तरह नजर आ रहे जंगल की है। इसमें छोटे-छोटे घर नजर आ रहे हैं। एक अन्य तस्वीर को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे हिस्से में भी कई ऐसी जगह हैं जो जन्नत जैसी मालूम होती है। पीएम द्वारा शेयर की गई दूसरी तस्वीर में पहाड़ों के बीच एक नदी बह रही है जो तस्वीर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है।

एक अन्य तस्वीर प्रधानमंत्री ने बड़े से पहाड़, जिसपर हरे रंग की चादर है, की खींची है, इसके ठीक नीची घुमावदार नदी और उसके पास घरों की कतार हैं। पहली नजर में तस्वीर देखने पर मालूम होता है कि यह किसी पेशेवर फोटोग्राफर द्वारा खींची गई है। इसके अलावा आखिरी तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है। इसमें नदी कई स्थानों की तरफ जा रही है। तस्वीर में चारों तरफ जंगल, आसमान में बादल और हवा में नमी को देखा जा सकता है।

पीएम मोदी ने इन चारों तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा है कि सिक्किम के रास्ते पर इन तस्वीरों को खींचा है। मोहक और अविश्वसनीय! बता दें कि पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौर के तहत आज पाकयोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह स्थान गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीएम इसके अलावा पाकयोंग में सेंट जेवियर्स स्कूल में लोगों को भी संबोधित करेंगे।

Serene and splendid!

Clicked these pictures on the way to Sikkim. Enchanting and incredible! #IncredibleIndia pic.twitter.com/OWKcc93Sb1

— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2018