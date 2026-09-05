PM Modi On Teachers Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिक्षक दिवस पर उन 48 शिक्षकों से बातचीत की, जिन्हें आज राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक टीचर से अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव मांगा।

पीएम मोदी ने पूछा, “अगर मैं आपका छात्र होता और एक कुशल वक्ता बनना चाहता, तो आप मुझे क्या सुझाव देतीं? मुझे क्या करना चाहिए।” इस पर शिक्षिका ने जवाब देते हुए कहा, “आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले तो बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। आपकी आभा देखकर मैं खुद भी थोड़ी घबरा गई थी।”

स्क्रीन टाइम अब एक तरह की लत बन गया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने स्क्रीन टाइम का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने एक शिक्षक से बातचीत के दौरान कहा, “स्क्रीन टाइम अब एक तरह की लत बन गया है। मेरे मन में एक विचार आता है, अगर कोई बच्चा खेलों में गहरी रुचि लेने लगे और खेलों से मेरा मतलब वीडियो गेम नहीं, बल्कि मैदान पर वास्तविक खेल है, तो वह धीरे-धीरे इस लत से मुक्त हो सकता है। इस संदर्भ में, हम बच्चों को जितनी अधिक रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करेंगे, हमें उतना ही अधिक ऐसे कार्यक्रम तैयार करने की आदत डालनी चाहिए जो इसे बढ़ावा दें।”

#WATCH | Delhi: While interacting with one of the National Awardee Teachers, Prime Minister Narendra Modi asks her for a tip to enhance his public speaking skills.



"If I were your student and wanted to become a skilled orator, what tips would you give me? What should I do?"… https://t.co/8Bbx5Ih2jV pic.twitter.com/6Nor2hdeHg — ANI (@ANI) September 5, 2026

उन्होंने आगे कहा, “कुछ बड़े शहरों या विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड का मुद्दा उठा है, इस बारे में अक्सर जागरूकता की कमी होती है; कभी-कभी बिना किसी स्पष्टीकरण के नियम थोप दिए जाते हैं। आज शिक्षकों को इससे जुड़े प्रभावों और आशंकाओं के प्रति निरंतर जागरूक रहने और यह देखने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे उपायों से बच्चों के व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है।”

हमें बचपन को खत्म नहीं होने देना चाहिए- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरे शिक्षा जगत को भी एक संदेश देना चाहता हूं, हमें किताबों और पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर बच्चों के जीवन से सही मायने में जुड़ना होगा। हमें बचपन को खत्म नहीं होने देना चाहिए, शिक्षक इसे संरक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चों को सही राह दिखाए और उनके जीवन को बेहतर ढंग से समझाए।”

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शिक्षक दिवस के दिन शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह अवसर और भी खास हो गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है और वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…