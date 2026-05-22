केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उनकी विभिन्न कहानियों को भी उपस्थित लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी एक किस्सा सुनाया। नितिन गडकरी ने कहा, “कॉलेज में पढ़ते समय मैं भी एक लड़की के हकलाते हुए भाषण पर हंसता था। लेकिन प्रधानाचार्य के एक वाक्य ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी।”

नितिन गडकरी सुमंत सदाशिव इंगले फाउंडेशन के समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर फाउंडेशन के बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र और लोग मौजूद थे।

नितिन गडकरी ने अपने छात्र जीवन के बारे में क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि मुझे बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मुझे कहीं भी भाषण देने की आदत नहीं थी। जब मैं ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब कॉलेज में आयोजित एक समारोह में एक लड़की मंच पर भाषण दे रही थी। भाषण देते समय वह लड़की बार-बार हकला रही थी। उसी समय हॉल में बैठे कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, ‘पानी पियो, पानी पियो।’ मैं भी उन्हीं छात्रों में से एक था।

प्रधानाचार्य हमारे पास गुस्से में आए- नितिन गडकरी

नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ देर बाद प्रधानाचार्य गुस्से में हमारे पास आए। उन्होंने हमें कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। उन्होंने हमें डांटते हुए कहा, ‘उसमें मंच पर खड़े होकर बोलने का साहस है। क्या तुममें है?’ प्रधानाचार्य के उन शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। उसके बाद, मैंने खुद बोलने का अभ्यास शुरू कर दिया। उस एक घटना ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में दिए गए मेरे भाषण के लिए मुझे पुरस्कार मिला। तभी मुझे कड़ी मेहनत, अभ्यास और अनुभव की शक्ति का एहसास हुआ। गडकरी ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। शुरुआत में गलतियां होती हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और अनुभव से सभी को लाभ होता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

गडकरी ने बताया ईरान युद्ध की वजह से उनके परिवार को हुआ आर्थिक नुकसान

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि ईरान युद्ध की वजह से उनके परिवार को कारोबार में नुकसान हुआ है। गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता हूं। ये काम मेरी बहू देखती है। हमारे 100 कंटेनर हर महीने अमेरिका जाते थे लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हमारे कंटेनर जाने बंद हो गए। हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया।’ यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…