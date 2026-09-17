तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय के बेटे जेसन संजय अपनी पहली फिल्म ‘Sigma’ से बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म के तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में उन्होंने अपने पिता विजय को लेकर भावुक होकर बात की।

मंच पर उन्होंने बताया कि जब उनके पिता मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें और उनके आसपास के सभी लोगों को बेहद खुशी हुई थी। जेसन का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

‘पिता मुख्यमंत्री बने तो बहुत खुशी हुई’

जेसन संजय ने कहा, ”जब मेरे पिता मुख्यमंत्री बने तो मुझे बहुत खुशी हुई। यह निश्चित रूप से मेरे और उनके आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए खुशी का पल था।”

उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता विजय उनकी फिल्म ‘Sigma’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। इसलिए वह फिल्म के प्रमोशन में शामिल नहीं होंगे और न ही फिल्म को प्रमोट करेंगे।

जेसन ने कहा, ”मुझे लगता है कि फिल्म का प्रमोशन सिर्फ फिल्म के बारे में होना चाहिए और इसे उनके बारे में नहीं बनाया जाना चाहिए।” उन्होंने बताया कि विजय इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्होंने फिल्म में क्या किया है।

पिता से क्या सीखा? जेसन ने बताया

जब जेसन से पूछा गया कि उन्होंने अपने पिता से सबसे खास चीज क्या सीखी है तो उन्होंने जवाब दिया- ”समय की पाबंदी।”

जेसन ने यह भी बताया कि उनके पिता ने उन्हें फैंस दिए हैं। इस दौरान उनके बयानों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जेसन संजय के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म ‘सिग्मा’ को लेकर दर्शकों और फैंस के बीच काफी उत्सुकता है।

विजय के बेटे की पहली फिल्म

‘सिग्मा’ तमिलनाडु के सीएम और अभिनेता विजय के बेटे जेसन संजय की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है। इस एक्शन थ्रिलर को लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले सुभासकरण प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में संदीप किशन मुख्य भूमिका में हैं जबकि फारिया अब्दुल्ला फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म का संगीत थमन ने तैयार किया है।

फिल्म में राजू सुंदरम, संपत राज, शिव पंडित, अनबु दासन, योग जाबे, महालक्ष्मी, शीला राजकुमार, कमलेश और किरण कोंडा समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं इसका म्यूजिक और ट्रेलर लॉन्च 18 सितंबर को किया जाएगा। इसी सिलसिले में हैदराबाद में आयोजित प्रमोशनल कार्यक्रम में जेसन संजय ने अपने पिता विजय के बारे में बात की।

‘सीएम विजय से मिलने की कोशिश ना करें’

तमिलनाडु के मुख्यमत्री सी. जोसेफ विजय इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं। उनसे मिलने के लिए होटल के बाहर हजारों की संख्या में तमिल समुदाय के लोग जुटे। बड़ी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए तमिलगा वेट्टी कड़गम (TVK) ने लोगो से सीएम विजय से मिलने की कोशिश नहीं करने की अपील की है। भीड़ को देखते हुए विजय की पार्टी ने समर्थकों और लोगों से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए होटल के बाहर इंतजार ना करने को भी कहा है।