अदालत का नाम आते ही एक तस्वीर उभरती है- जज अपनी कुर्सी पर, वकील अपनी दलीलों के साथ, आरोपी कटघरे में और फैसला कोर्टरूम के भीतर। लेकिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया जब यह पूरी तस्वीर बदल गई। 15 साल पुराने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में 95 वर्षीय आरोपी अदालत तक पहुंचने की हालत में नहीं था। तब अदालत ने उससे आने को नहीं कहा बल्कि जज खुद उसके पास पहुंच गए। पटना सिविल कोर्ट परिसर की सड़क उस दिन कुछ देर के लिए अदालत बन गई और वहीं सुनाया गया फैसला। यही है इस हफ्ते जनसत्ता की स्पेशल कोर्टरूम फाइल्स सीरीज का किस्सा…

पटना की एक विशेष CBI अदालत में इस साल ऐसा दृश्य देखने को मिला जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बेहद दुर्लभ माना जाएगा। अदालत की कार्यवाही कोर्टरूम के भीतर नहीं बल्कि अदालत परिसर की सड़क पर खड़े एक वाहन के पास हुई। वजह थी 95 वर्षीय आरोपी जय नारायण सिंह जो इतनी कमजोर हालत में थे कि अदालत तक चलकर नहीं आ सकते थे। विशेष CBI न्यायाधीश अविनाश कुमार ने परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई की जगह बदल दी। वह खुद वाहन तक पहुंचे और वहीं कानूनी प्रक्रिया पूरी की। करीब 35 मिनट चली इस असाधारण सुनवाई के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया।

15 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले का था फैसला

यह मामला वर्ष 2011 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दर्ज किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, बिहार के जमुई जिले में ट्रैक्टर और कृषि ऋण योजनाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से कर्ज लिया गया था।

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इस कथित घोटाले में कुछ फर्जी उधारकर्ताओं के साथ UCO बैंक के कर्मचारियों के नाम भी सामने आए थे। जय नारायण सिंह पर भी इसी मामले में फर्जी कागजात के आधार पर लगभग 4 लाख रुपये का ट्रैक्टर लोन लेने का आरोप था।

अदालत के सामने स्वीकार किया अपराध

सुनवाई के दौरान जय नारायण सिंह वाहन में लेटे रहे। उन्होंने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और उम्र व स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दया की अपील की।

अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया लेकिन यह भी माना कि उन्होंने बैंक का पूरा बकाया पहले ही चुका दिया है। अदालत ने यह भी माना कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें जेल भेजना उचित माना जाए।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और मामले का निपटारा कर दिया।

कानून के साथ संवेदनशीलता भी

इस मामले की सबसे खास बात यह नहीं थी कि फैसला क्या आया बल्कि यह थी कि अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय दृष्टिकोण के साथ पूरा किया। आरोपी की उम्र, स्वास्थ्य और अदालत तक पहुंचने में असमर्थता को देखते हुए जज ने स्वयं उसके पास जाकर सुनवाई की।

पटना सिविल कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं के अनुसार, पूरी कार्यवाही खुले परिसर में हुई। इस दौरान जय नारायण सिंह लगातार हाथ जोड़कर अदालत के सामने खेद व्यक्त करते रहे और क्षमा की गुहार लगाते रहे।

क्यों खास है यह मामला?

भारतीय न्याय व्यवस्था में आमतौर पर आरोपी को अदालत में पेश होना पड़ता है। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में अदालत प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए यह सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन भी हो और किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या मानवीय गरिमा से समझौता भी न हो।

पटना की यह घटना इसी संतुलन की मिसाल है। इसने यह दिखाया कि न्याय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप संवेदनशीलता भी उसकी एक अहम पहचान है।