आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि सात लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। भाजपा ने चोरी की है। ये छह राज्यसभा सीटें पंजाब की जनता की थीं। भाजपा ने उन्हें लूटा है। हम अगले साल फरवरी में इसका बदला लेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने इस दौराव पंजाब के AAP विधायकों से मुलाकात की और कहा कि हमारी सरकार को बने करीब 4 साल हो गए हैं। चुनाव के लिए 10 महीने बचे हैं। ऐसी बहुत कम सरकार होती हैं जिनकी आखिरी समय पर लोग तारीफ कर रहे हों। पंजाब में कोई विरोधी लहर नहीं है बल्कि सत्ता समर्थन की लहर है। लोग पंजाब सरकार की दिल से तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब के इलाके और हल्के से मेरे पास रोज सर्वे आते हैं।

भाजपा पर हमलावर होते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे देश में एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। पूरे देश से कोई पार्टी जीतकर आ जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यह ईडी-सीबीआई, पैसे से विधायक और पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, वोट काट देते हैं, वोट जोड़वा देते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बंगाल का चुनाव कोई चुनाव नहीं था। पिछले तीन-चार महीनों से बंगाल के अंदर तांडव चल रहा था। यही इन्होंने बिहार, महाराष्ट्र में किया।

केजरीवाल ने कहा कि अभी जहां मैं बैठा हूं, मेरी अपनी दिल्ली विधानसभा में मेरे जेल जाने से पहले, 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौटा, तो केवल 1,06,000 वोट बचे थे। इन्होंने छह महीनों के भीतर 42,000 वोट कटवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार मैं 30,000 वोटों से जीता था। 42,000 वोट कटवा दिए। मैं 3,000 वोट से हार गया। केजरीवाल ने कहा कि जीत कैसे सकते हो? जब आप सारे वोट कटवा दोगे। तो कुछ भी नहीं बचेगा। केजरीवाल ने कहा कि यही अराजकता पूरे देश में चल रही है। आज लोकतंत्र संकट में है।

‘संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई है’ दलबदल मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले भगवंत मान, क्या जाएगी राघव चड्ढा की सांसदी?

राघव चड्ढा समेत 7 आप सांसदों के बीजेपी में विलय होने के मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार (5 मई 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली कि वे पार्टी का विलय कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।