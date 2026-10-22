केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ और चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस पर शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार को छिपाने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है।

दिल्ली में अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए 8941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान शाह ने दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के कामकाज पर भी सवाल उठाए।

बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है- शाह

शाह ने कहा, “बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और विपक्ष इससे परेशान है। इसीलिए वे ‘वोट चोरी’ का बहाना बना रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “राहुल जी, आप ‘वोट चोरी’ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप घुसपैठियों के वोटों को बचाना चाहते हैं।” केंद्रीय गृह मंत्री ने तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीत रही थी, जबकि कांग्रेस कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर है।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हैं, जबकि वे खुद कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर हैं।” कांग्रेस के चुनावी रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए, शाह ने कई राज्यों में उनकी लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने की स्थिति की ओर इशारा किया और सवाल किया कि क्या उनकी चुनावी हार केवल मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुई है?

मुझे हर छह महीने में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती- अमित शाह

अमित शाह ने कहा, “जब मैं कहता हूं कि बीजेपी 30 साल तक सत्ता में रहेगी, तो वे हम पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हैं। वे पूछते हैं कि अमित शाह को चुनाव के नतीजे पहले से कैसे पता होते हैं? अमित शाह यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं और यहीं मरेंगे। मुझे हर छह महीने में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इस देश के लोगों के बीच रहता हूं।”

राहुल जी, यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा- अमित शाह

लोकसभा में विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जब अदालती फैसले आपके पक्ष में आते हैं, तो आप उन्हें निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन जब वे आपके खिलाफ जाते हैं, तो आप उन पर सवाल उठाते हैं। राहुल जी, यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।” शाह ने दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, “आप राजनीतिक पैंतरों और भीड़ के दबाव से जनता के जनादेश को नहीं बदल सकते। चुनाव जीतने का मतलब विरोध प्रदर्शन या धरने देना नहीं होता है।”

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मुंबई में 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार को 62वां जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके बचपन से जुड़ी एक दिलचस्प बात। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…