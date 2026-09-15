पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आनंदपुर साहिब विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुखबीर बादल के पिता ने उन्हें सीएम नहीं बनाया तो प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाए?

भगवंत मान ने दावा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार के दौरान पंजाब में भ्रष्टाचार था जबकि उनकी सरकार में युवाओं को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से नौकरियांं मिल रही हैं।

‘सीएम पद के लिए झगड़ रहे कांंग्रेस नेता’

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके नेता सीएम पद के लिए झगड़ रहे हैं। कांग्रेस और SAD पर तंज कसते हुए भगवंत मान ने कहा कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें समझ नहीं आएंगी।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल कुछ समय पहले तक बीजेपी की आलोचना कर रहा था लेकिन अब उनके साथ गठबंधन को तैयार बैठा है। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा में गुरुद्वारों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है।

‘परिवारवाद पर टिकी हैं कांग्रेस और SAD’

सियासत में परिवारवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और SAD जैसी पार्टियां भाई-भतीजावाद पर टिकी हैं और उनके नेता सिर्फ अपने ही परिवारों की चिंता करते हैं।

कार्यक्रम में उन्होंने कांंग्रेस पार्टी की तुलना 90 साल के ऐसे बुजुर्ग से की, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। उन्होंने SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का जिक्र करते हुए कहा, “जब उनके पिता ने ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो लोग उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे?”

फतेहगढ़ साहिब में गरजे सुखबीर बादल

मंगलवार को सुखबीर बादल ने भी भगवंत मान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब ने इससे खराब मुख्यमंत्री नहीं देखा है। सुखबीर बादल ने लंबी अवधि तक बिजली कटौती किए जाने के कारण किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी, साथ ही उद्योगों को हुए नुकसान के लिए अकेले मान को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री पिछले दो हफ्तों से बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए। यह मानने के बजाय कि राज्य बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने झूठ बोला कि किसानों को 10 घंटे तक निर्बाध बिजली मिल रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब यह बिजली कहां है?”

सुखबीर बादल ने यह भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आता है, तो जिन किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन की जरूरत है, उनके लिए तुरंत यह व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि ‘आटा-दाल’ योजना के तहत लाभार्थियों को 50 किलो गेहूं दिया जाएगा और शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा, साथ ही वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।

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