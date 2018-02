वीडियो: राहुल गांधी कर रहे थे पत्रकारों से बात, पीछे यूं इंतजार करती रहीं सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को जिस वक्त पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर उनका इंतजार कर रही थीं। पत्रकार पल्लवी घोष ने इंतजार करती हुईं सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा, ‘सोनिया गांधी अपने बॉस राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि वह इस वक्त नीरव मोदी मामले पर बोल रहे हैं।’ दरअसल, शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीरव मोदी मामले को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर नीरव मोदी से जुड़े घोटाले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर बिना संरक्षण के इतना बड़ा बैंक घोटाला संभव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

Sonia Gandhi wait as her boss @OfficeOfRG speaks on Nirav modi pic.twitter.com/WACrPMJR5N

— pallavi ghosh (@_pallavighosh) February 17, 2018