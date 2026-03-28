Indian Railways Middle Berth Rules: भारतीय रेलवे (IR) ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और इसे यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने रिजर्व ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को भी यात्रा की तारीख को छोड़कर 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है।

भारतीय रेलवे के मिडिल बर्थ नियम 2026

हालांकि, ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग के दौरान अपनी पसंद की बर्थ चुनते समय कई यात्रियों को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यात्री ज्यादातर लोअर बर्थ बुक करना पसंद करते हैं, लेकिन उपलब्धता के आधार पर उन्हें अक्सर साइड अपर, मिडिल या अपर बर्थ आवंटित की जाती हैं। इसलिए, यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे के मिडिल बर्थ से जुड़े ताजा दिशानिर्देशों के बारे में जानना जरूरी है, खासकर तब, जब रिजर्वेशन के दौरान उन्हें मिडिल बर्थ आवंटित की गई हो।

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भारतीय रेलवे के स्लीपर मिडिल बर्थ नियम: समय, यात्रियों के अधिकार, सीट के नियम

भारतीय रेलवे के अनुसार, मिडिल बर्थ को दिन के समय मुड़ा हुआ ही रखना चाहिए, ताकि लोअर बर्थ पर बैठे यात्री आराम से बैठ सकें। रेलवे बोर्ड के कमर्शियल सर्कुलर संख्या 60 (2017) के अनुसार, आरक्षित कोचों में सोने का समय रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक निर्धारित है, जबकि बाकी समय में बैठने की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

हालांकि, समय को लेकर किसी भी विवाद की स्थिति में, टीटीई के पास आधिकारिक नियमों को लागू करने का अधिकार होता है। सर्कुलर में यात्रियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे जरूरतमंद लोगों, जैसे कि बीमार व्यक्ति, दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं के साथ सहयोग करें, अगर वे निर्धारित समय सीमा से ज्यादा देर तक सोना चाहते हैं। सर्कुलर में कहा गया है, “दिन के समय, अपर बर्थ पर बुक किए गए यात्रियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होती है।”