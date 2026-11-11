Sonia Gandhi Memoir Belonging A Journey of Love: 1974 में जब मेनका आनंद ने संजय गांधी से शादी की, तो वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन गईं जो देश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। एक दशक से भी कम समय बाद, अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ विवाद के चलते उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा, जिससे एक सार्वजनिक टकराव शुरू हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर, सोनिया गांधी इन घटनाओं की तुलना एक रियलिटी शो से करती हैं।

अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में सोनिया गांधी परिवार में मेनका के आने, उसके बाद हुए मतभेदों, संजय की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और 1980 में संजय की मौत के बाद की उन घटनाओं का जिक्र करती हैं, जिनकी वजह से मेनका को घर छोड़ना पड़ा।

‘छोटी बहू’ का आना और रिश्तों में पहली दरार

1973 के आखिर में, संजय की मुलाकात मेनका से हुई। सोनिया उनके बारे में लिखती हैं कि वह एक सुंदर और चंचल लड़की थीं, जो संजय से दस साल छोटी थीं और उस समय नाबालिग थीं। एक साल के भीतर ही उन्होंने शादी कर ली और 18 साल की मेनका गांधी परिवार की छोटी बहू बन गईं।

सोनिया बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने मेनका के आने का स्वागत किया था। उनका मानना ​​था कि वे दोनों खुद को परिवार की बराबर की बेटियां मान सकती हैं और घर में एक साथ रह सकती हैं। वह लिखती हैं, “मेनका बहुत उत्साह से भरी थीं। शुरुआत में घर में एक छोटी देवरानी का होना अच्छा लगा। लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा और घर में खटपट शुरू हो गई।”

सोनिया बताती हैं कि जब मेनका बदतमीजी से बात करती थीं, तो वह अक्सर कोई जवाब नहीं देती थीं, क्योंकि वह बहस से बचना चाहती थीं। लेकिन जब उन्हें लगता था कि मेनका ने हद पार कर दी है, तो वह जवाब जरूर देती थीं। वह याद करते हुए कहती हैं, “जब वह बदतमीजी से बात करती थीं, तो शांति बनाए रखने के लिए मैं ज्यादातर चुप रहती थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो मैं चुप नहीं रहती थी और कड़े शब्दों में जवाब देती थी।”

मेनका गांधी ने ऐसे अपशब्द कहे कि हम हैरान रह गए: सोनिया गांधी

शादी के कुछ ही महीनों के अंदर संजय और मेनका के बीच मतभेद भी सामने आने लगे। सोनिया लिखती हैं कि उनके बीच बहसें तेज और बार-बार होने लगीं, जिसे घर के बाकी सदस्य भी देखते थे। सोनिया गांधी ने लिखा, “जब वह नाराज होती थी, तो वह अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी, यहां तक कि मेरी सास की उपस्थिति में भी।” वह लिखती है, एक मिलनसार और मिलनसार स्वभाव वाली एक युवा महिला के लिए संयुक्त परिवार में जीवन आसान नहीं रहा होगा।

जब मेनका संजय के साथ राजनीतिक समारोहों और कार्यक्रमों में जाने लगीं तो ऐसा लगा कि वे घर में ही बसने लगी हैं। लेकिन सोनिया का कहना है कि उनके राजनीतिक जीवन में बढ़ती भागीदारी ने राजीव गांधी के साथ उनके संबंधों को भी प्रभावित किया।

संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, इंदिरा की चिंताएं

आपातकाल के दौरान संजय की राजनीतिक भूमिका बढ़ गई थी, जब उनका नाम उस दौर की ज्यादतियों से जुड़ा। सोनिया लिखती हैं कि उन्होंने साक्षात्कारों में नौकरशाही की धीमी कार्यप्रणाली के बारे में बोलना शुरू किया और वह व्यक्त करना शुरू किया जिसे प्रधानमंत्री की आलोचना के रूप में समझा जा सकता था।

कांग्रेस के अंदर कुछ गुटों ने संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया, लेकिन उनका बढ़ता प्रभाव उनकी मां को हमेशा पसंद नहीं आया। सोनिया बताती हैं कि इंदिरा का मानना ​​था कि मेनका ने संजय को रोकने के बजाय उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

इंदिरा और उनके कैबिनेट सचिव पी.एन. धर के बीच हुई एक बातचीत को याद करते हुए, सोनिया लिखती हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी छोटी बहू के बारे में कहा था, “उसके अभी से पर निकलने लगे हैं।”

1978 के चुनावों के बाद मतभेद और गहरे हो गए, जब राजीव ने कांग्रेस की चुनावी हार के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया एक पारिवारिक चर्चा का जिक्र करती हैं, जिसमें राजीव ने उन फैसलों के लिए अपने भाई को जिम्मेदार माना, जिनकी वजह से उनकी नजर में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

किताब में लिखा है, “उन्हें लगा कि इस विनाशकारी नतीजे में संजय का बड़ा हाथ था, उनकी जिद, उनका जल्दबाजी भरा रवैया, बिना सोचे-समझे कार्यक्रमों को लागू करने की उनकी जल्दबाजी, भलाई के लिए दी गई सलाह को न सुनना और कई मौकों पर अपनी मां की जानकारी के बिना ही फैसले लेना।”

एक बातचीत के दौरान, राजीव ने संजय से कहा, “संजय, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मां को इस हालत में पहुंचा दिया है।” इंदिरा ने भी राजीव की बात का समर्थन किया। सोनिया के अनुसार, इंदिरा ने कहा, “राजीव जो कह रहा है, वह सच है, संजय! तुमने कितनी बार मेरी जानकारी के बिना आदेश दिए हैं।”

इस बहस के बीच मेनका भी बोल पड़ीं, जिस पर इंदिरा ने उन्हें चुनौती दी कि वे इन आरोपों को गलत साबित करके दिखाएं। इसके बाद मेनका उस बहस से पीछे हट गईं, लेकिन सोनिया का कहना है कि इस टकराव की वजह से उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच कड़वाहट और बढ़ गई।

सोनिया का यह भी आरोप है कि मेनका परिवार के बारे में ताने मारती थीं और पत्रकारों के साथ अपनी जान-पहचान का इस्तेमाल करके उनके (परिवार के) खिलाफ खबरें फैलाती थीं। सोनिया अपनी किताब में लिखती हैं, “उनकी नजर में हम दुश्मन थे। उन्होंने उन पत्रकारों के जरिये हमारे बारे में खबरें फैलाईं, जिनसे उनका संपर्क था। हमें सबसे ज्यादा बुरा इस सरासर झूठ से लगा कि चुनाव हारने के बाद राजीव और मैं देश छोड़कर भागने वाले थे।”

संजय की मौत और रिश्तों का टूटना

23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय की मौत के बाद इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। उस समय उनकी उम्र 33 साल थी। उनकी मौत के बाद 23 साल की उम्र में मेनका विधवा हो गईं और उनके साथ उनका तीन महीने का बेटा वरुण गांधी था।

सोनिया लिखती हैं कि माना जाता था कि मेनका की मां, कांग्रेस के भीतर संजय के समर्थकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं कि वे संजय की विधवा (मेनका) के लिए कोई राजनीतिक पद हासिल करने की कोशिश करें। हालांकि, इंदिरा का मानना ​​था कि मेनका अभी बहुत छोटी हैं और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने बेटे के पालन-पोषण पर ध्यान देना चाहिए।

सोनिया लिखती हैं, “उनका तीन महीने का बच्चा था और उन्हें उस छोटे बच्चे के साथ रहना चाहिए था, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाद में काफी समय मिल जाता।” लेकिन, उनके अनुसार, मेनका की योजनाएं कुछ और ही थीं।

वरुण के पहले जन्मदिन के आसपास मेनका और परिवार के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई। सोनिया बताती हैं कि इंदिरा ने अपने पोते के लिए एक छोटी सी सभा आयोजित करने का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मेनका ने ग्वालियर की राजमाता की बेटी, वसुंधरा राजे के घर पर एक पार्टी आयोजित की है।

राजे आरएसएस का समर्थन करती थीं और राजनीतिक रूप से इंदिरा की विरोधी थीं। सोनिया कहती हैं कि इस जगह को चुनने से प्रधानमंत्री को बहुत ठेस पहुंची। बाद में, राजे ने ही मेनका की पत्रिका सूर्या को एक आरएसएस सदस्य को बिकवाने में मदद की। सोनिया इस फैसले को इंदिरा का अपमान मानती हैं। उनके अनुसार, यह उनके बेटे और पति की यादों का भी अपमान था और साथ ही उन लोगों का भी अपमान था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सोनिया लिखती हैं, “इस कदम के साथ मेनका ने सारी हदें पार कर दी थीं। मेरी सास के लिए, यह एक जानबूझकर दी गई चुनौती थी।”

गांधी परिवार से मेनका की विदाई

यह टकराव तब चरम पर पहुंच गया जब इंदिरा आधिकारिक दौरे पर लंदन गई हुई थीं। उन्हें पता चला कि मेनका ने घर से अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया है। वापस लौटने पर, इंदिरा ने मेनका से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल किया और उनसे कहा कि या तो वे इन गतिविधियों को छोड़ दें, या फिर घर छोड़कर चली जाएं।

सोनिया बताती हैं कि मेनका ने एक पत्र के जरिये जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सास पर ही गलत काम करने का आरोप लगाया। सोनिया का मानना ​​है कि मेनका ने घर छोड़ने की योजना पहले ही बना ली थी और इस टकराव से कई हफ्ते पहले ही एक पत्रकार मित्र के साथ इस बारे में चर्चा कर ली थी।

सोनिया गांधी ने लिखा, “मेनका ने आरोपों से भरा एक पत्र भेजा, जिसका मकसद साफ तौर पर अपनी सास को नुकसान पहुंचाना था। यह स्पष्ट हो गया था कि वह एक बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहती थीं, ताकि घर छोड़कर जा सकें और सबके सामने इसका दोष श्रीमती गांधी पर मढ़ सकें। उन्होंने अपनी इस योजना के बारे में कई हफ्ते पहले ही एक पत्रकार दोस्त को बता दिया था।”

सोनिया बताती हैं कि घर छोड़ने के बारे में मेनका ने जो बातें कहीं, उनमें न सिर्फ इंदिरा गांधी, बल्कि राजीव गांधी और खुद सोनिया पर भी दोष मढ़ा गया था।

वह कहती हैं, “जिस तरह से पूरी घटना को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उसके बाद जो प्रचार का तमाशा खड़ा किया गया, उसने इस भद्दे वाकये को एक ऐसे रूप में बदल दिया जिसे आज के दौर में रियलिटी शो कहा जाएगा।”

वरुण को लेकर विवाद

अलग होने के बाद भी परिवार के विवाद खत्म नहीं हुए। सोनिया लिखती हैं कि वरुण से मिलने के अधिकार को लेकर गांधी परिवार अदालत पहुंच गया, लेकिन आखिरकार मेनका ने उन्हें वरुण से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। वरुण के चौथे जन्मदिन के आसपास, इंदिरा गांधी ने सोनिया से कहा कि वह उसके नर्सरी स्कूल में जाकर उपहार दे आएं, क्योंकि उस समय इंदिरा पंजाब के हालात को लेकर काफी व्यस्त थीं।

अगले दिन अखबारों में मेनका की ओर से यह आरोप छपा कि सोनिया को बच्चे का अपहरण करने के लिए भेजा गया था। सोनिया लिखती हैं, “मेनका के वकील को मेरी सास का आखिरी जवाब 19 अप्रैल, 1984 का था। यह उस अहम सैन्य कार्रवाई से दो महीने से भी कम समय पहले की बात है, जिसे बाद में ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के नाम से जाना गया।”

बाद में मेनका चुनावी राजनीति में आ गईं। उन्होंने 1984 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, लेकिन राजीव गांधी से हार गईं। इसके बाद 1988 में वह वी.पी. सिंह की जनता दल में शामिल हो गईं और 2004 में आधिकारिक तौर पर बीजेपी से जुड़ गईं।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ की बिक्री मंगलवार से शुरू हो गई है। सोनिया ने अपनी इस किताब को अपना संस्मरण बताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि यह किताब उनकी राजनीति नहीं बल्कि गांधी परिवार और अपनी निजी जिंदगी के बारे में है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…