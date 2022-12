WhatsApp Tweets Wrong Map Of India: केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप (WhatsApp) को भारत का गलत नक्शा ट्वीट करने को लेकर चेतावनी दी है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union IT Minister Rajeev Chandrasekhar) ने शनिवार (31 दिसंबर, 2022) को कंपनी को एक चेतावनी जारी कर इस गलती तुरंत सही करने के लिए कहा है।

व्हाट्सएप (WhatsApp) ने जो ग्राफिक्स ट्वीट किया था उसमें ग्लोब पर भारत को दिखाते समय मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन द्वारा दावा किए गए कुछ भारतीय क्षेत्रों को छोड़ दिया था। व्हाट्सएप (WhatsApp) के ग्राफिक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union IT Minister Rajeev Chandrasekhar) ने एक ट्वीट कर कहा कि जिन भी प्लेटफॉर्म को भारत में अपना कारोबार चलाना है या फिर चलाना चाहते हैं कि वो आगे भी अपने कारोबार का विस्तार भारत में करें तो उन्हें ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। और हमेशा भारत का सही मैप ही इस्तेमाल करना चाहिए।

ट्वीट में चंद्रशेखर ने ‘मेटा’ को भी टैग किया। व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा है। व्हाट्सऐप द्वारा नए साल की पूर्व संध्या के लिए अपने मल्टी-लोकेशन लाइवस्ट्रीम को प्रचारित करते हुए ट्वीट भेजने के कुछ घंटों के भीतर ही केंद्रीय मंत्री ने इस गलती को पकड़ा और इसे मेटा के सामने रखा।

बता दें, भारत के क्षेत्र के गलत चित्रण से पुलिस केस हो सकता है। कानून के हिसाब से जेल की सजा का भी प्रावधान है। भारत ने पहले भी कंपनियों और अन्य निकायों को भारत के गलत नक्शे को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुकी है।

WHO भी जारी कर चुका है भारत का गलत नक्शा, भारत ने जताई थी कड़ी नाराजगी

बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वेबसाइट पर भारत के गलत नक्शे के मुद्दे को सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाराजगी जताई थी।दरअसल, WHO के कोविड डैसबोर्ड पर भारत का गलत नक्शा नक्शा दिखाया गया था। इसमें भारत के जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी WHO के सामने कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही संसद में बयान भी दिया था। हालांकि भारत के ऐतराज जताने के बाद WHO ने डिस्क्लेमर जारी किया था।