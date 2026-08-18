भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अमित मालवीय की जगह दीपक म्हास्के को पार्टी का नया राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में म्हास्के ने अपनी भूमिका और पार्टी के लिए अपनी योजनाओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी बात की।

बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर आपका मुख्य फोकस क्या होगा?

मेरा फोकस विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव का मुकाबला करने पर होगा, जो रील्स में एआई का इस्तेमाल करके तथ्यों को तोड़-मरोड़ते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हम पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं और उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं इसे और गति देने की कोशिश करूंगा।

आप अमित मालवीय की जगह ले रहे हैं, जो एक दशक से ज्यादा समय तक इस पद पर रहे। आप क्या अलग करना चाहेंगे?

मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया है और छत्तीसगढ़ के समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आज उनसे बात की और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और हमारे काम को नई दिशा दूंगा।

मालवीय सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा?

हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है। उनका अपना दृष्टिकोण था। मैंने उनसे जो सीखा है, मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन आपको मेरे काम करने का तरीका भी दिखेगा।

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और चुनाव के करीब ऐसे और भी आंदोलन हो सकते हैं। आप इनसे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं?

विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देना राजनीतिक बातचीत का एक सामान्य हिस्सा है। जैसे-जैसे मुद्दे सामने आएंगे, हम उनसे निपटेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम गलत जानकारी और झूठे नैरेटिव को फैलने से रोकने की कोशिश करेंगे।

क्या आपके पास जेन-जी के लिए कोई खास रणनीति है?

22 अगस्त को हमारी एक बैठक है, जिसमें हमें निर्देश मिलेंगे। हम उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे। मैं यह पक्का करूंगा कि सही जानकारी जेन जी तक पहुंचे। हर राज्य का बातचीत करने का अपना तरीका होता है। हमें अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। हम उसी के हिसाब से कैंपेन की योजना बनाएंगे।

क्या राज्य की पार्टी इकाइयों को कंटेंट पोस्ट करने की ताकत होगी या जानकारी का प्रवाह आपकी लीडरशिप में केंद्रीय रूप से कंट्रोल किया जाएगा?

केंद्र और राज्य दोनों इकाइयों की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं। हम मिलकर काम करेंगे।

क्या आपको लगता है कि राज्य इकाइयों को ज्यादा शक्ति मिलनी चाहिए?

भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की बात नहीं होती। हम समन्वय से काम करते हैं और हमारी भूमिकाएं पार्टी नेतृत्व द्वारा तय की जाती हैं।

क्या आपको बीजेपी के सोशल मीडिया सेल में कोई खामी नजर आती है?

इसमें कोई खामी नहीं है।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बड़े बदलाव के तहत अमित मालवीय को पार्टी के आईटी सेल के संयोजक पद से हटा दिया है और उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया संयोजक नियुक्त किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…