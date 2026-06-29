हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए निकली एक परिवार की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सहारनपुर में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर ने इस परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

यह हादसा सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र में देहरादून-पंचकूला हाईवे पर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरिद्वार जा रही टाटा टियागो कार को पीछे से एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलट गई और सड़क से दूर जाकर गिर गई।

इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चरण सिंह की पत्नी सुदेश, पुत्रवधू प्रीति, पोता शिवांश और परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी हरियाणा के सोनीपत जिले के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि यह परिवार हर साल इसी तरह हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाता था।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सुदेश के बेटे सत्यदेव ने बताया, “हमारा परिवार हरिद्वार जा रहा था और हम दो गाड़ियों में थे। हम दोपहर करीब तीन बजे पहले निकल गए थे। बाद में मेरी भाभी का फोन आया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जब हम मौके पर पहुंचे, तब तक सभी घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था।”

बताया जा रहा है कि यह परिवार करीब पांच साल पहले सोनीपत से बहादुरगढ़ शिफ्ट हुआ था। हादसे में प्रवीण की भी मौत हो गई। वह परिवार के कमाने वाले सदस्य थे और ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे।

सत्यदेव ने बताया, “डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि जयदेव इस समय सदमे में हैं। उनका सीटी स्कैन किया गया है और उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है।”

प्रवीण और प्रीति अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गए हैं। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 13 साल है। सत्यदेव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की मदद करने की मांग की है।

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