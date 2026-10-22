Amit Shah Birthday Special: मुंबई में 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार को 62वां जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके बचपन से जुड़ी एक दिलचस्प बात।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को खुद बताया था कि बचपन में उन्हें ‘पूनम’ कहकर बुलाया जाता था। यह नाम उनकी बुआ ने रखा था। ऐसा इस वजह से क्योंकि उनका जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। अमित शाह ने कहा कि इस नाम के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। गांवों के बच्चों के साथ यह एक आम बात है।

अमित शाह को परिवार भेजना चाहता था अमेरिका

अमित शाह ने यह भी बताया कि जब वह 11 साल के थे तो उनका परिवार उन्हें अमेरिका भेजना चाहता था। हालांकि, वह इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। यहीं लड़ूंगा और रहूंगा।

कौन हैं अमित शाह?

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री अमितभाई अनिलचंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रहने वाले गुजराती दंपति कुसुम बेन और अनिलचंद्र शाह के घर हुआ था। अमितभाई अनिलचंद्र शाह के दादा गायकवाड़ रियासत की छोटी सी रियासत मानसा के एक धनी व्यापारी (नगर सेठ) थे। 16 साल की उम्र तक अमित शाह गुजरात के अपने पैतृक गांव मानसा में रहे।

चुनावी राजनीति के माहिर अमित शाह 14 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक बन गए थे। इसके बाद अमित शाह छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़ गए। छात्र राजनीति के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनसे पहले इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लंबे समय तक सांसद रहे।

अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। दोनों एक-दूसरे को 80 के दशक से जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अमित शाह को गुजरात में गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो पार्टी ने अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल 2020 तक चला। वह वर्तमान समय में गुजरात की गांधीनगर सीट से सांसद हैं।

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के दौरे पर थे। शाह के इस दौरे की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की जिनकी पिछले सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अमित शाह लुधियाना के ऐतिहासिक दरेसी ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए जहां ‘चिट्टा रावण’ जलाया गया जिसका संबंध अमित शाह के ‘नशा मुक्त पंजाब’ अभियान से था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…