दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इसमें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर CJP की लोकप्रियता की ओर इशारा किया। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या CJP के लिए इस समर्थन का मतलब है कि लोगों का अब विपक्षी पार्टियों पर भरोसा नहीं रहा। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि प्लेटफॉर्म से जुड़ने की जरूरत है।

क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है?- उद्धव

शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विपक्षी पार्टियों को सिर्फ़ चुनावों के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे साल एक्टिव और ज़मीन पर रहने की ज़रूरत है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के लिए समर्थन की लहर की ओर इशारा किया। मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों को इस बात पर खुद सोचना चाहिए कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसी ऑनलाइन पॉपुलर कैसे हो गई है। बैठक में उन्होंने कहा, “क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है?”

सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सड़कों पर उतरकर पूरे साल जनता के मुद्दे उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन को एक नेता को अपना चेहरा बनाना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का ज़िक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातों में भी आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वे ज़रूर कुछ सही कर रहे होंगे। CPI-ML (लिबरेशन) के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे लोगों के आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक बात के जवाब में CJP प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए हैं। इस शनिवार उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया और एग्जाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

शशि थरूर ने क्या कहा?

असल में कांग्रेस के अंदर से भी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर आवाज़ें उठी हैं। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को ऑनलाइन इतने बड़े समर्थन से देश के युवाओं का मूड पता चल गया है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन घटना दिखाती है कि इस तरह की पहल से जुड़कर जनता कितनी निराशा और नाखुशी ज़ाहिर कर सकती है।

एक अलग कॉलम में शशि थरूर ने ‘कॉकरोच’ (जैसा कि इस मजाकिया प्लेटफॉर्म के सपोर्टर खुद को कहते हैं) को सलाह दी कि असली बदलाव अक्सर रोज़ाना की राजनीति के आम प्रोसेस में होता है। शशि थरूर ने उन्हें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए हिम्मत दी।

अखिलेश का कांग्रेस पर निशाना

बैठक में सहयोगी पार्टियों को एक कड़ा मैसेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व (जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कर रहे थे) से कहा कि पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और समझौता करने वाला होना चाहिए। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और सीट-शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी मोलभाव की उम्मीद है।

अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि जहां रीजनल पार्टियों को यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वे कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं, वहीं कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कहती। उन्होंने DMK से रिश्ते तोड़ने और TVK से हाथ मिलाने के कांग्रेस के फैसले की भी आलोचना की। वहीं NCP (SP) की सुप्रिया सुले और CPI(M) के जॉन ब्रिटास ने इस बात का समर्थन किया।

सोमवार की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन कथित चुनावी गड़बड़ियों पर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लिखेगा और पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भी दबाव डालेगा। उन्होंने कहा, “SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) वोट लूट और चुनावों में चोरी पर CJI (भारत के चीफ जस्टिस) को एक लेटर भेजने पर सहमति बनी। यह लेटर बहुत जल्द CJI को दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगी क्योंकि उन्होंने NEET और CBSE एग्जाम देने वाले लाखों युवाओं के साथ धोखा किया था।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार खराब आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए। कांग्रेस प्रमुख ने घोषणा की कि INDIA ब्लॉक की पार्टियां हर दो महीने में मिलने के लिए सहमत हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग अगस्त में हैदराबाद में होगी।

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