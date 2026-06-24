पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ 7.8 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। ठगों ने नरेश गुजराल के साथ ठगी के लिए बॉस स्कैम का सहारा लिया है। गुजराल की कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट के WhatsApp पर एक ZIP फ़ाइल के लिंक के साथ पॉप अप होता है और उसमे लिखा होता है, “आपकी कंपनी का अकाउंट बंद होने वाला है। कृपया अपना अकाउंट वेरिफ़ाई करें।”

जैसे ही यह WhatsApp मैसेज एक ZIP फ़ाइल के लिंक के साथ पॉप अप होता है, एक फर्म के लिए काम करने वाला एक अकाउंटेंट जल्दी में तुरंत लिंक पर क्लिक कर देता है और डिवाइस हैक हो जाता है। इस तरह कथित धोखेबाज़ WhatsApp अकाउंट का एक्सेस पाते हैं और कंपनी के मालिक की नकल करते हैं। पुलिस ने कहा कि फिर अकाउंटेंट को फर्ज़ी अकाउंट से कुछ फेक अकाउंट में तुरंत पेमेंट करने का निर्देश दिया जाता है। जांच एजेंसियों ने इसे ‘बॉस स्कैम’ या CEO की नकल करने वाला फ्रॉड कहा है।

ट्रांज़ैक्शन के जरिए 7.8 करोड़ रुपये किए गए ट्रांसफर

पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश गुजराल को ठगने के लिए कथित तौर पर यही तरीका इस्तेमाल किया गया था। कथित फ्रॉड के कारण चार अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए 7.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। सोमवार को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट को इस केस में पहली कामयाबी मिली, जब अमृतसर से एक 40 साल के फेक अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि यह फ्रॉड दो अलग-अलग चेन के जरिए चल रहा था। एक में वे लोग शामिल थे जिन्होंने कथित तौर पर नरेश गुजराल और उनकी कंपनी के कर्मचारी को धोखा दिया था, और दूसरा फेक अकाउंट के ज़रिए चोरी किए गए पैसे को रूट करने और लॉन्ड्रिंग करने के लिए ज़िम्मेदार था। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ऑपरेशन की दूसरी लेयर का हिस्सा था, जिसमें देश भर में फैले 35 बैंक अकाउंट शामिल थे। अधिकारियों ने पाया कि चोरी का पैसा शुरू में चार फर्स्ट-लेयर अकाउंट में बांटा गया था। इनमें दो महाराष्ट्र और एक-एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटा गया।

ZIP फ़ाइल के जरिए एक्सेस किया गया WhatsApp

पुलिस सूत्रों के मुताबिक IFSO यूनिट इस केस की जांच कर रही है और उसने पाया कि स्कैमर्स ने शुरू में कंपनी के एक डायरेक्टर को गलत मैसेज भेजा था। इसे जरूरी समझकर डायरेक्टर ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए अकाउंटेंट को भेज दिया। जैसे ही अकाउंटेंट ने ZIP फ़ाइल पर क्लिक किया, कथित तौर पर उसका WhatsApp अकाउंट हैक हो गया। इसके बाद कथित धोखेबाजों ने अकाउंट पर कंट्रोल कर लिया, WhatsApp पर नरेश गुजराल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल दीं और उनकी नकल करके मैसेज भेजने लगे। उन्होंने अकाउंटेंट को रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के ज़रिए फंड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अर्जेंट, अधिक रुपये के बैंक ट्रांज़ैक्शन के लिए किया जाता है।

बॉस स्कैम क्या है?

सूत्रों ने कहा कि स्कैमर जरूरी रेगुलेटरी कम्प्लायंस ज़रूरतों (ऐसे सभी कानून और नियम शर्तें जिन्हें पूरा करना किसी संगठन के लिए जरूरी) की आड़ में ईमेल या WhatsApp के ज़रिए मैलिशियस ZIP आर्काइव भेजकर बड़े अधिकारियों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को टारगेट कर रहे हैं। कुछ मामलों में वे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के अधिकारियों की नकल करते हैं। मैसेज आमतौर पर जरूरी होने का झूठा एहसास कराते हैं। इसे ही बॉस स्कैम कहते हैं।

एक बार मैलिशियस फ़ाइल (चोरी करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने वाली फाइल) एग्जीक्यूट होने के बाद मैलवेयर एग्जीक्यूटिव के Windows डिवाइस और एक्टिव WhatsApp वेब सेशन को इन्फेक्ट कर देता है। इससे स्कैमर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनकर अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से बात कर पाते हैं और फ्रॉड फाइनेंशियल ट्रांसफर कर पाते हैं।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि APK-बेस्ड मैलवेयर लिंक के बाद, ZIP फ़ाइलें एक और बड़ा टूल बनकर सामने आई हैं जिसका इस्तेमाल हाई-प्रोफाइल कंपनियों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। कम्प्रेस्ड ZIP आर्काइव में आम तौर पर एक डायनामिक लिंक लाइब्रेरी (.dll) फ़ाइल के साथ एक मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल (.exe) फ़ाइल होती है। पूरे देश में ऐसे ही मामले सामने आए हैं।

100 से ज़्यादा शिकायतें

अधिकारियों ने कहा कि देश भर के शहरों में ऐसी 100 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। स्कैमर्स ने मुख्य रूप से कंपनी मालिकों, CEO और सीनियर एग्जीक्यूटिव को टारगेट किया है। जांच के दौरान पुलिस को संकेत मिले कि इनमें से कई ‘बॉस स्कैम’ ऑपरेशन कंबोडिया और दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से चलाए जा रहे हैं। हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने भी ‘बॉस स्कैम’ या CEO की नकल करने वाले फ्रॉड के बारे में चिंता जताई है।

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