परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर 36 दिन तक आंदोलन के केंद्र रहे जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद रविवार को पूरी तरह सन्नाटा रहा। इस बीच, टाइफफाइड से पीड़ित कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके घर पर हैं, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच स्थित जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक नारेबाजी, भाषण और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन रविवार को यह क्षेत्र पूरी तरह सुनसान दिखाई दिया। अस्थायी टेंट हटाए जा चुके थे और स्वयंसेवक तथा समर्थक भी वहां से जा चुके थे। आंदोलन की बहुत कम निशानियां बाकी रह गई हैं।

#WATCH | Heavy barricading and security around the Jantar Mantar in Delhi. Visuals from the Tolstoy Marg and Janpath. pic.twitter.com/fOmcY0bJE4 — ANI (@ANI) July 27, 2026

इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाली CJP ने अभिजीत दीपके की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें नस के जरिए दवा दी जा रही थी। पार्टी ने उनका एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार एक महीने से अधिक समय तक चले अभियान और अनिश्चितता के बाद उन्हें आखिरकार सुकून की नींद मिली।

घर पहुंचने के बाद अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

दीपके ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आखिरकार मैं अपने कमरे में चैन से सो सका और उठा। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आगे क्या करना है या शाम तक क्या होगा। अब कोई घबराहट नहीं है।

आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद यह और तेज हो गया। बाद में कई छात्र संगठनों और सोनम वांगचुक समेत विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में लंबा अनशन भी किया।

CJP ने शनिवार शाम घोषणा की कि सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद वह अपना आंदोलन वापस ले रही है। इन मांगों में नीट पेपर लीक के बाद कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस लेना भी शामिल था।

अभिजीत दीपके ने पिछले 36 दिनों को बहुत, बहुत कठिन बताते हुए देशभर के समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जब कई लोग उनके अभियान पर संदेह कर रहे थे, तब भी लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा, “मैं हर एक समर्थक का धन्यवाद करना चाहता हूं… उन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया और हमसे प्यार किया। हर कोई हम पर शक कर रहा था।”

उन्होंने कहा कि आप लोगों के बिना हम यह हासिल नहीं कर पाते। दिपके ने उन समर्थकों से भी माफी मांगी, जो शनिवार को आंदोलन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि टाइफाइड और 101 डिग्री बुखार होने के कारण वह उनसे नहीं मिल सके। CJP प्रमुख ने कहा, मुझे टाइफाइड है… इसलिए घर लौटना पड़ा।

दीवारों से मिटाए गए निशान

रविवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने जंतर मंतर के आसपास की भित्तिचित्रों से ढकी दीवारों पर रविवार को रंग पोत दिया। इसके साथ ही छात्र-नेतृत्व वाले उस आंदोलन की दृश्य पहचान भी मिटा दी गई, जिसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता तैयार किया था।

शनिवार शाम तक टाल्स्टाय मार्ग पर स्थित इम्पीरियल होटल की दीवार लुटियन दिल्ली की एक साधारण दीवार नहीं रह गई थी। यह छात्र आंदोलन के नारों, संदेशों और विरोध की अभिव्यक्तियों का प्रतीक बन चुकी थी। यह इलाका गुस्से और विरोध की अभिव्यक्ति का एक जीवंत कैनवास बन गया था।

जंतर मंतर और उसके आसपास की दीवारें, प्रवेश द्वार और यहां तक कि पेड़ों के तने भी नारों, रेखाचित्रों और हस्ताक्षरों की कई परतों से ढक गए थे। इससे पूरा इलाका एक ऐसी खुली प्रदर्शनी में तब्दील हो गया था, जो NDA सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ एक पीढ़ी के आक्रोश और असंतोष को दर्शा रही थी।

नारों में साफ झलक रही आंदोलन की भाषा

नारों में मुख्य रूप से युवाओं के नेतृत्व वाले इस आंदोलन की भाषा साफ झलक रही थी। इनमें बेबाक, तीखे व्यंग्य से भरपूर, कई जगह उम्मीद भरे शब्दों का इस्तेमाल और पारंपरिक राजनीतिक संदेशों की सीमाओं से परे संदेश भी थे। नारों, चित्रों में गोदी मीडिया जैसे उल्लेख, बीआर आंबेडकर के संदर्भ और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर सीधे हमले करने वाले संदेश भी शामिल थे।

इनके साथ ही दीवारों पर रेखाचित्र और मीम भी बनाए गए थे। चटख रंगों में स्प्रे-पेंट से लिखे इन नारों में राजनीतिक संदेशों से लेकर व्यक्तिगत भावनाओं तक की अभिव्यक्ति देखने को मिली। वहीं, कुछ संदेशों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को छात्र प्रदर्शनकारियों की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद भी दिया गया था।

कुछ नारे सोच-समझकर और व्यवस्थित ढंग से लिखे गए प्रतीत होते थे। लेकिन अधिकांश जल्दबाजी में लिखे गए लग रहे थे, जिससे ऐसा महसूस होता था कि वे भावनाओं और आक्रोश के सहज तथा तीव्र विस्फोट की अभिव्यक्ति थे।

दीवारों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लिखे गए सैकड़ों हस्तलिखित संदेश, नाम और सोशल मीडिया हैंडल भी दर्ज थे। ये उन लोगों की कोशिश का प्रतीक थे, जो इस आंदोलन पर अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ना चाहते थे। हालांकि, रविवार तक यह सब लगभग मिट चुका था।

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