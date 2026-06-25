तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय ने एक नई कल्याणकारी योजना ‘थाई ममन गोल्ड रिंग योजना’ की शुरुआत की है। सीएम विजय की इस योजना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी उपहार में देगी।

जोसेफ विजय की यह पहल तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) पार्टी के विजन के दस्तावेज का हिस्सा है, जो कल्याणकारी गतिविधियों को गहरे सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ती है।

755.83 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया है। अधिकारियों को सोने की अंगूठियों की खरीद के लिए निविदाओं सहित खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर, 2026 को होगा। यह तिथि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई है।

सरकार ने इस योजना के लिए ₹755.83 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटित किया है और अधिकारियों को सोने की अंगूठियों की खरीद के लिए निविदाओं सहित खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर, 2026 को होगा, यह तिथि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, राज्य प्रतीकात्मक रूप से उस भूमिका को निभाता है, और नए परिवारों को समर्थन और मान्यता प्रदान करने वाले संरक्षक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करता है। अपने प्रतीकात्मक महत्व के अलावा, इस योजना का एक स्पष्ट नीतिगत उद्देश्य भी है।

सरकारी अस्पतालों में जन्म को इस योजना से जोड़कर, तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को मजबूत करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में और सुधार करना है। चूंकि तमिलनाडु में कल्याणकारी स्वास्थ्य सेवाओं का पहले से ही मजबूत इतिहास रहा है, इसलिए इस योजना को एक विस्तार और एक साहसिक राजनीतिक वादे के रूप में देखा जा रहा है जिसे अब जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है।

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‘थाई ममन गोल्ड रिंग योजना’ से जुड़ी मुख्य बातें-