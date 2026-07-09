ऑपरेशन हार्डबॉल की तैयारी के दौरान अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भारत में कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ कई बैठकें की थीं। इन बैठकों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, जगगु भगवानपुरिया और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी साझा की गईं और उसकी पुष्टि की। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों से मिली है।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से अमेरिका और अन्य विदेशी देशों में सक्रिय गैंगस्टरों की सूची और सबूत भी साझा किए। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई से पहले, पिछले डेढ़ महीने में इन बैठकों में तेजी आई।

सूत्रों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में अमेरिका से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत की केंद्रीय एजेंसियों और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में काफी सुधार हुआ। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी होने का आरोप है।

हाल ही में हुई बैठकों में भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरारा के सहयोगियों की एक सूची साझा की और उसकी पुष्टि की। साथ ही उनके संभावित छिपने के स्थानों का विवरण भी दिया।

सूत्रों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में उनके कई सहयोगियों को भारत में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उनमें से कई ने लॉरेंस बिश्नोई, उनके सहयोगियों और विदेशों में उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उनके खुलासों और तकनीकी निगरानी के आधार पर उनके खिलाफ सबूत जुटाए गए।

पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय का दौरा किया था। जहां उन्होंने भारतीय मूल के गैंगस्टरों और अमेरिकी ड्रग कार्टेल के बीच कथित संबंधों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। उन्होंने कुछ नामों की सूची भी साझा की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सहायता मांगी।

लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामलों से जोड़ा जाता रहा है। इसके अलावा अभिनेता सलमान खान को मिली कई धमकियों के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है। साल 2014 में गिरफ्तार किया गया लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। जगगु भगवानपुरिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वह पिछले साल 24 मार्च से असम की एक जेल में बंद हैं।

गोल्डी बरार और रोहित गोदारा दोनों फरार हैं। एजेंसियों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बरार के बारे में संदेह है कि वह अज़रबैजान स्थित रोहित गोदारा के साथ काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अब कनाडा स्थित नोनी राणा और अमेरिका स्थित हैरी बॉक्सर से जुड़ा हुआ है।

एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि कई मामलों की जांच से पता चला है कि अमेरिका स्थित इनमें से अधिकांश गैंगस्टर भारत में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी और लक्षित हत्याओं के लिए पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे।

सूत्रों के अनुसार, ड्रोन का इस्तेमाल करके नशीले पदार्थों की खेप की तस्करी करने के अलावा, तस्करों द्वारा भारत में लाई जाने वाली बड़ी खेपें ज्यादातर समुद्री मार्ग से भेजी जाती हैं। वे फिलहाल अपने ठिकाने छिपाने और संचार को एन्क्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वे सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं और उनके संपर्कों को ट्रैक करना कठिन है।

‘ऑपरेशन हार्डबॉल’ क्या है?

‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों द्वारा चलाया गया एक संयुक्त ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य सीमाओं से परे संचालित संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करना था। जांच के दौरान कैलिफोर्निया, ब्रिटिश कोलंबिया और अन्य स्थानों पर दर्जनों छापेमारी की गई। इस दौरान एजेंसियों ने करीब 1,000 किलोग्राम कोकीन, एक किलोग्राम हेरोइन, एक दर्जन से अधिक हथियार और भारी मात्रा में नकदी बरामद की।

अमेरिका के कैलिफोर्निया, इंडियाना और जॉर्जिया में कई गिरफ्तारियां हुईं। जबकि कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने तीन लोगों को अमेरिका प्रत्यर्पण के लिए हिरासत में लिया। स्पेन में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जबकि 10 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।

निज्जर मर्डर केस: लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप, अमेरिका ने गोल्डी बरार पर रखा 47 लाख रुपये का इनाम

अमेरिका ने मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह आरोप जून 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर।