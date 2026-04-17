बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया आवास मिल चुका है। वह अब सुनहरी बाग स्थित बंगला नंबर 9 में रहेंगे। यह कोई साधारण बंगला नहीं है, बल्कि एक आलीशान सरकारी आवास है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उनका नया बंगला पांच बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और स्टडी रूम के अलावा छह स्टाफ क्वार्टर से लैस है।

पटना में भी नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर रहेंगे। उनका आवास पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास के निकट ही है। वे जल्द ही यहां शिफ्ट होने की तैयारी भी कर रहे हैं।

नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी जा रही है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के पास होगी। उनकी सुरक्षा में करीब 58 कमांडो तैनात रहेंगे। जानकारों के मुताबिक, Z+ सुरक्षा का घेरा काफी बड़ा होता है और इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसके अलावा, 10 स्थायी गार्ड भी उनके नए आवास पर 24 घंटे तैनात रहेंगे।

इसके साथ ही, उनके वाहनों के लिए 6 प्रशिक्षित ड्राइवर भी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार का प्रभाव कम नहीं हुआ है और उन्हें दिल्ली में तमाम तरह की सुविधाएं और सुरक्षा मिलती रहेंगी।

जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार ने कुछ महीने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं।फिलहाल, बिहार को सम्राट चौधरी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। यह बीजेपी का राज्य में पहला मुख्यमंत्री है।