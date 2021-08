क्या है Long Covid और आपको भी तो नहीं हुआ है? जानें, समझें और बचकर रहें

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद महामारी से रिकवर कर चुके मरीजों ने कोरोना के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं या ऐसी ही समस्याओं के बारे में रिपोर्ट किया है। बुखार, थकान, बालों का झड़ना और न जाने ऐसी ही कई समस्याओं के बार में लोगों ने बताया है जो कि उन्हें कोविड से रिकवर होने के बाद से होने लगीं। जानकारों का कहना है कि मुमकिन है कि यह सब लॉन्ग कोविड के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि लॉन्ग कोविड की अभी कोई वैश्विक स्तर पर या भारत में परिभाषा तय नहीं की जा सकी है।

दरअसल आमतौर पर हम कोरोना को फेफड़ों से जुड़ी महामारी समझते हैं लेकिन लॉन्ग कोविड सिर्फ यही नहीं है बल्कि लॉन्ग कोविड के चलते कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को लंबा इलाज कराना पड़ सकता है और दूसरी कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की मानें तो लॉन्ग कोविड से तकरीबन चार गुना लोग अधिक संक्रमित होते हैं।

मामले पर यूके में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट निसरीन अलवन का कहना है कि आमतौर पर कोरोना से ठीक होने पर लोगों में लक्षण नहीं दिखते तो वे समझते हैं कि वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। लेकिन लॉन्ग कोविड से संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण कुछ कुछ समय बाद फिर से दिखने लगते हैं। साफ शब्दों मे कहें तो अभी तक हमें इसके पैटर्न के बारे में ही पता चल सका है।

