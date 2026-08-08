श्रीनगर के आलमगरी बाजार स्थित अपने किराये के कमरे की तरफ जाने वाली संकरी गली के पास पहुंचते ही मोहम्मद मंजूर अपनी मोटरसाइकिल धीमी कर देता है। सड़क के किनारे पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नियमित जांच कर रहे हैं। मंजूर अपनी बाइक से लटके हेलमेट को उठाता है और पहन लेता है। वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता।

रात के 8:30 बज चुके हैं और बिहार के राजमिस्त्री मंजूर को इस समय सड़क पर नहीं होना चाहिए था। वह कहते हैं, “पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि हम जैसे गैर-स्थानीय कामगारों को शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वे हमें सड़क पर पाते हैं, तो वे डांटते हैं और जल्दी घर जाने को कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? निर्माण कार्य अक्सर देर से खत्म होता है और जब तक मैं साइट से निकलता हूं, अंधेरा हो जाता है।”

पुलिस ने सख्त किए प्रोटोकॉल

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा दो ईंट भट्ठे के मजदूरों की गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद, श्रीनगर के पुराने शहर के घनी आबादी वाले इलाके आलमगरी बाजार में, जहां कई प्रवासी मजदूर रहते हैं, शाम सामान्य से बहुत पहले ही ढलने लगी है। पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया है और प्रवासी मजदूरों को रात 8 बजे तक अपने कमरों में लौटने और बिना किसी कारण के बाहर न निकलने के लिए कहा है।

मोहम्मद शाहबाज अपनी चाय-नाश्ते की दुकान को अपने सामान्य बंद होने के समय से लगभग दो घंटे पहले ही बंद करना शुरू कर देते हैं। मतीन अंसारी की अंडे-बिरयानी की ठेली पर अब बस कुछ ही ग्राहक हैं जो जल्दी-जल्दी अपने ऑर्डर पूरे कर रहे हैं।

हालांकि मोहल्ले की गलियां आम दिनों की तुलना में शांत और ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन श्रीनगर के कई प्रवासी श्रमिकों के घर बन चुके तंग, जर्जर भवनों के अंदर, अपने जीवन को रोककर रखने के लिए न तो जगह है और न ही समय। एक कमरे में लोग पालथी मारकर जमीन पर बैठे दाल-चावल खा रहे हैं, बगल वाले कमरे में कुछ लोग प्याज और अंडे छील रहे हैं, कुछ शिमला मिर्च और टमाटर काट रहे हैं और कुछ लोग इन सबको प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। खाना खाने का समय बीत जाने के बाद, कुछ लोग जमीन पर लेटकर अपने मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहे हैं या सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल कर रहे हैं। बातचीत उर्दू, हिंदी और भोजपुरी में हो रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है, “कश्मीर दस साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन जब भी आतंकवादियों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का दबाव होता है, तो वे आसान लक्ष्यों की तलाश करते हैं और प्रवासी श्रमिक उनके लिए आसान शिकार बन जाते हैं। कामगारों की विशाल संख्या को देखते हुए, हमारे लिए उनमें से प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करना असंभव है। इसीलिए हम उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते रहे हैं।”

लेकिन बिहार के राजमिस्त्री महफूज अहमद का कहना है कि वे काम धीमा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “कश्मीर में हमें सिर्फ छह से आठ महीने का काम मिलता है। इसीलिए हम ज्यादातर लंबे समय तक काम करते हैं। हमें किराया और खाने का खर्च भी उठाना पड़ता है और घर पैसे भी भेजने होते हैं। ये नए प्रतिबंध बहुत मुश्किल हैं। मुझे अपने काम की जगह से एक घंटे साइकिल चलाकर आना पड़ता है। अब मुझे शाम 6 बजे काम की जगह से निकलना पड़ता है और मैं ओवरटाइम नहीं कर सकता।”

वे बार-बार क्यों आते रहते हैं?

हर साल, जैसे ही बर्फ पिघलती है और तापमान बढ़ने लगता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम से लाखों प्रवासी मजदूर कश्मीर की यात्रा करते हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि घाटी में चार लाख गैर-कश्मीरी काम करते हैं, ये सभी काम और अच्छे वेतन के वादे से आकर्षित होते हैं जो उनके परिवारों का भरण-पोषण करने, उनके बच्चों की स्कूल की फीस और शादियों का खर्च उठाने में मदद करता है।

शहरों और शहरी केंद्रों के बाहरी इलाकों में स्थित ईंट भट्टों से लेकर निर्माण क्षेत्र तक उनकी मेहनत हर जगह दिखाई देती है। वे सेब के बागों और केसर के खेतों में काम करते हैं, राजमार्गों का निर्माण करते हैं, सैलून में बाल काटते हैं। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव फैज बख्शी कहते हैं, “ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां जम्मू और कश्मीर के बाहर के श्रमिक दिखाई न देते हों। निर्माण जैसे क्षेत्र पूरी तरह से प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं।”

अर्थशास्त्री एजाज अयूब बताते हैं कि 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लागू हुए भूमि सुधारों ने इस क्षेत्र को बाहरी श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “जमीन जोतने वाले को नीति लागू होने के साथ ही एक समान आर्थिक वर्ग का निर्माण हुआ, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी बहुत कम थी। पिछली जनगणना के अनुसार, बीपीएल आबादी 10% से थोड़ी अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22% है।”

इसलिए, कश्मीरियों में श्रम-प्रधान नौकरियों के लिए इच्छुक लोग कम हैं। वे बताते हैं, “मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग खेतों में काम करने की बजाय सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं।” औसतन कश्मीर में एक अकुशल मजदूर रोजाना 700 रुपये कमाता है, जबकि कुशल मजदूर 900-1000 रुपये कमाता है। फिक्स्ड यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट पर वे रोजाना लगभग 1200 रुपये कमाते हैं, जो उनके घर पर मिलने वाली कमाई से कहीं ज्यादा है।

हालांकि कुछ राज्य ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन अयूब का कहना है कि प्रवासी कश्मीर में रहने का खर्च कम होने की वजह से यहां आते हैं। उन्होंने कहा, “किराया किफायती है, जगह की कमी नहीं है, पानी का बिल नहीं आता, ये ऐसे कारक हैं जो श्रमिक द्वारा घर भेजे जाने वाले पैसे को प्रभावित करते हैं।”

ईंट भट्ठे में जीवन

पुरानी नीली तिरपाल से ढकी अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठे, कमलेश कुमार उन ताजी बनी मिट्टी की ईंटों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें उनके परिवार ने बनाया है। वे बुदबुदाते हैं, “लगभग तीन हज़ार रुपये।” एक छोटी टहनी से जमीन की मिट्टी पर हिसाब लगाते हैं कि आज बनाई गई ईंटों से उन्हें कितनी कमाई हो सकती है।

हर दिन की कड़ी मेहनत से 38 साल के व्यक्ति अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपये बचाने के लक्ष्य के कुछ सौ रुपये और करीब पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, “वह 17 साल की है। मुझे इतनी रकम बचाने में लगभग तीन साल लगेंगे।”

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले कुमार पहली बार 2012 में काम की तलाश में कश्मीर आए थे। तब से, हर साल मई में कुमार, उनकी पत्नी, उनकी दो बेटियां और सात साल का बेटा श्रीनगर पहुंचते हैं, मध्य कश्मीर के बुडगाम जिले के हीवुडर गांव में स्थित ‘007’ ईंट भट्ठे पर काम करने जाते हैं और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक वहीं रहते हैं। बुडगाम जिले में 230 से अधिक भट्ठे हैं। इनमें से 199 रजिस्टर्ड हैं।

25 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला 007 बंजर, गर्म और धूल भरा इलाका है। यहां की ऊंची भट्टी के चारों ओर छोटी-छोटी ईंटों की झोपड़ियां हैं। इनमें 300 मजदूर और उनके परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। बच्चे दिन भर मिट्टी में खेलते रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता मिट्टी का मिश्रण गूंथते हैं, ईंटों को आकार देते हैं और उन्हें सुखाने के लिए कतारों में फैला देते हैं। हीवुडर के एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली एक अकेली दुकान उनकी अधिकांश जरूरतों को पूरा करती है।

ज्यादातर मजदूर अपने परिवार के साथ आते हैं- अहमद भट

007 के मालिकों में से एक बिलाल अहमद भट अपने कार्यालय में बैठे हुए कहते हैं, “ज्यादातर मजदूर अपने परिवारों के साथ आते हैं, इसलिए यहां कम से कम 500 लोग रहते और काम करते हैं। बाहर से आए मजदूरों के बिना हम ईंट भट्ठे की कल्पना भी नहीं कर सकते।” उन्होंने कहा, “यहां कश्मीरी सिर्फ मालिक, ट्रक ड्राइवर और दुकानदार ही हैं।”

भट का कहना है कि उन्होंने पहले भी भट्टे पर स्थानीय मजदूरों को लाने की कोशिश की है। वे कहते हैं, “यह भीषण तापमान में कड़ी मेहनत का काम है। स्थानीय मजदूर इसके लिए बने ही नहीं हैं। जितनी बार मैंने उन्हें लाने की कोशिश की, वे सर्दियों में कुछ महीनों के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ने लगता था, वे यह कहकर चले जाते थे कि वे इसे सहन नहीं कर सकते।”

अर्थशास्त्री अयूब बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में 400 से ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई हैं। वे कहते हैं, “यद्यपि ये संस्थान बड़ी संख्या में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार करते हैं, फिर भी कश्मीरी सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। यहां एक समाज के रूप में कार्यालय जाने से जुड़ी गरिमा को बहुत महत्व दिया जाता है।” वे आगे कहते हैं कि कार्यालय में दिहाड़ी मजदूरी की नौकरी भी ड्राइवर, प्लंबर या इलेक्ट्रीशियन बनने से अधिक सम्मानजनक मानी जाती है।

शाम चार बजे तक कुमार और उनका परिवार 3000 ईंटें बना चुके होते हैं। ठेकेदार उन्हें हर 1000 ईंट के लिए 650 से 850 रुपये तक देता है। यही कारण है कि ईंट भट्ठों पर काम करने वाले अधिकांश प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ आते हैं, जितने ज्यादा हाथ, उतनी ज्यादा ईंटें।

कुमार का सात साल का बेटा संजीत अब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उन्होंने कहा, “वह और क्या करता? मैंने उसे शाहजहांपुर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया था।” वह रुकता है, फिर गर्व से स्कूल का नाम लेता है, “हेवन गार्डन। लेकिन वह वहां सिर्फ छह महीने ही जाता है। मुझे अभी भी पूरे साल की 3600 रुपये की फीस देनी है।”

शिक्षा के बारे में कैसे सोच सकते हैं- रफीक अहमद अंसारी

जब कुमार स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, तभी उत्तराखंड के एक मजदूर रफीक अहमद अंसारी ने बीच में टोकते हुए कहा, “जब आप दिन में दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते, तो शिक्षा के बारे में कैसे सोच सकते हैं?” अंसारी पहली बार 1984 में कश्मीर आए थे, जब वे 14 साल के थे। लेकिन वे कश्मीरी भाषा मुश्किल से ही बोल पाते हैं। उन्होंने कहा, “मैं कई शब्द समझ सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता। यहां आने के बाद हम शायद ही कभी भट्ठी छोड़ते हैं या गांव में जाते हैं, कश्मीरियों के साथ हमारा संपर्क सीमित होता है।” कुमार सिर हिलाते हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास और किसी चीज के लिए समय नहीं है। हम यहां सिर्फ जितना हो सके उतना कमाने आए हैं।”

हालांकि कुमार का कहना है कि उन्हें घाटी में कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने कश्मीर भर में ईंट भट्ठों के मालिकों को बाहरी दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के लिए कहा है। वे कहते हैं, “हमारे लिए कश्मीर उतना ही सुरक्षित है जितना हमारा उत्तर प्रदेश, या उससे भी ज्यादा सुरक्षित। हमने (कुलगाम) हत्याकांड के बारे में सुना है, लेकिन यहां ऐसा कोई डर नहीं है। वैसे भी, हम अपने भट्ठे से बाहर नहीं निकलते।”

श्रीनगर के गजालीबाद में मोहम्मद शाहिद खान के हेयर सैलून में आते हुए एक ग्राहक पूछता है, “शाहिद, कातिव ऊसुख (शाहिद, तुम कहाँ थे?)?” शाहिद कश्मीरी में जवाब देते हैं कि वह एक ग्राहक के घर गए थे। शाहिद कहते हैं, “मैं इस इलाके के हर घर को जानता हूं। मैं यहां 29 साल से रह रहा हूं।”

जब वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित अपने गांव से कश्मीर आया था, तब उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। उन्होंने कहा, “मेरे रिश्तेदार श्रीनगर की एक बेकरी में काम करते थे और मैं उनके साथ सिर्फ कश्मीर घूमने आया था। लेकिन मैं फिर कभी वापस नहीं गया।” शाहिद का कहना है कि उन्होंने बाल काटने का हुनर ​​अपने दोस्त के पिता से सीखा, जो बिजनौर के एक नाई थे।

जब शाहिद 17 साल के थे, तब वे बिजनौर लौट गए और वहीं शादी कर ली। लेकिन फिर वे घाटी लौट आए और अपना सैलून खोल लिया। हालांकि, आमदनी कभी पर्याप्त नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी चारों बेटियां और बेटा सभी ने शिक्षा हासिल करें। उनके 15 साल के बेटे मोहम्मद सालिम दसवीं क्लास में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, “हम सभी स्थानीय सरकारी स्कूल में गए। मैं कश्मीरी अच्छी तरह बोल सकता हूं, लेकिन स्कूल और घर में हम उर्दू बोलते हैं।”

शाहिद और उनका परिवार घाटी के लोगों के बीच कुछ सबसे अशांत समयों से गुजरा है। पहला तो 2008 का अमरनाथ जमीन विवाद आंदोलन, 2010 के सड़क विरोध प्रदर्शन, 2014 की बाढ़, 2016 के विरोध प्रदर्शन और 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना।

उन्होंने कहा, “मुझे यहां कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मुझे थोड़ी सी असहजता केवल 2016 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही महसूस हुई थी।” उन्हें याद है कि पुलिस के पीछा करने पर वे कैसे गलियों में छिप जाते थे। वे कहते हैं, “कश्मीरी लड़के तेजी से भागते थे और हम पीछे छूट जाते थे। लेकिन लगभग हमेशा ही, उन गलियों में कोई न कोई अपना दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने देता था।”

बिजनौर अपने नाइयों और मिठाई बनाने वालों के लिए मशहूर है- शाहिद

बिजनौर के लोगों द्वारा चलाई जाने वाली नाई की दुकानें अब कश्मीर का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। शाहिद कहते हैं, “बिजनौर अपने नाइयों और मिठाई बनाने वालों के लिए मशहूर है।” दशकों तक, कश्मीर में अशांति के सबसे बुरे दौर में भी, प्रवासी श्रमिक काफी हद तक अछूते रहे। हालांकि, 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति बदल गई। तब से लेकर अब तक के सात वर्षों में, कश्मीर भर में हुए आतंकी हमलों में 20 से अधिक प्रवासी श्रमिक मारे गए हैं और 20 अन्य घायल हुए हैं।

हालांकि इन हमलों में आमतौर पर एक समय में एक या दो श्रमिकों को ही निशाना बनाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव तत्काल पीड़ितों से कहीं अधिक व्यापक रूप से फैला है, जिससे एक बहुत बड़े और पहले से ही कमजोर समुदाय में भय फैल गया है। इस तरह के हर बड़े हमले ने श्रमिकों को अपना सामान पैक करके जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हताशा और अपने देश में अवसरों की कमी से प्रेरित होकर, वे हर बार वापस लौट आते थे।

एक बाग से गुजरते हुए मतीन अहमद एक युवा सेब के पेड़ की शाखाओं को सहारा देने वाले बांस के खंभे को सीधा करने के लिए रुकते हैं। वे कहते हैं, “अगर खंभा सीधा नहीं होगा, तो फलों के भार से पेड़ झुक जाएगा और इससे सेब के रंग पर असर पड़ेगा।”

दो दशकों से अधिक समय से 38 साल के मतीन दक्षिण कश्मीर में बागों का प्रबंधन और साल के 10 महीने पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। वे बिहार के कटिहार स्थित अपने घर के लिए तभी रवाना होते हैं जब बर्फबारी से ठीक पहले पेड़ों की शाखाओं की छंटाई सुनिश्चित कर लेते हैं।

कटिहार में वह मखाना (फॉक्सनट) की कटाई का काम करते थे और एक दिन के काम के लिए 100 रुपये कमाते थे। उन्होंने कहा, “यह 2003 की बात है। जब मैं उसी साल कश्मीर आया, तो सेब के बागों में काम करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन समय के साथ, दरें बढ़ गईं। अब मैं एक दिन में 800-900 रुपये कमाता हूं।”

उनका कहना है कि बागवानी विशेषज्ञ कभी-कभी उनकी मदद करने आते हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे अपना काम अच्छी तरह आता है, एक किसान अपनी जमीन को सबसे अच्छी तरह जानता है। ये कंपनी वाले हमें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकते।” मतीन का परिवार बिहार में 15 लोगों के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उनके परिवार में पत्नी, तीन बच्चे (सबसे बड़ा कक्षा 8 में पढ़ता है), माता-पिता और भाई-बहन है, लेकिन वह उनके साथ सिर्फ दो महीने बिता पाते हैं। प्रवासी श्रमिकों पर हाल ही में हुए हमलों का जिक्र करते हुए वह कहते हैं, “यही अब मेरा जीवन है और कोई मुझे डराकर यहां से भगा नहीं सकता। मैं यहां खुश हूं और आता रहूंगा। यही मेरा घर है।”

एक और वजह है जो उन्हें कश्मीर में रोके रखती है, “हमको अब घर पर गर्मी ज्यादा लगती है (बिहार में बहुत गर्मी है)। कश्मीर में 20 साल बिताने के बाद, मैं अब गर्मी से तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूं।”

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन को सात साल पूरे हो चुके हैं। साल 2019 में पांच अगस्त के दिन भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। भारत सरकार के इस फैसले का न सिर्फ जम्मू-कश्मीर की कुछ पार्टियां बल्कि अन्य कई सियासी दल भी विरोध कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…