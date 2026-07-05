बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण को 2029 तक बढ़ाने के लिए एक नया संविधान संशोधन बिल लाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए परिसीमन बिल भी लाया जा सकता है। हालांकि, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत को पूरा करने के लिए एनडीए को अभी भी और पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी।

लोकसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या 293 है। अगर स्पीकर इन सांसदों के पाला बदलने को सही मानते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों के शामिल होने के बाद सत्ताधारी गठबंधन की संख्या 319 हो जाएगी। फिर भी, यह संख्या दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से 41 कम होगी। राज्यसभा में एनडीए के पास अभी 152 सांसद हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 161 है।

इसका मतलब है कि एनडीए को और पार्टियों के समर्थन की जरूरत है या तो सीधे समर्थन के जरिये या फिर वोटिंग से दूर रहने के जरिये, जिससे दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा कम हो जाए। इसके लिए, जो बिल पेश किए जाएंगे, उन्हें विरोध करने वाली पार्टियों की मांगों को स्पष्ट रूप से पूरा करना होगा।

डीएमके की क्या मांग रही है?

डीएमके की मांग रही है कि निचले सदन में सीटों के बंटवारे को लेकर मौजूदा स्थिति बनी रहे और परिसीमन पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जाए। पार्टी ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र का कड़ा विरोध किया था। पार्टी के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेतावनी दी थी कि राज्य दिल्ली से थोपी गई किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि जोसेफ विजय की टीवीके के सत्ता में आने और राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के बाद बीजेपी के प्रति उसका आक्रामक रुख नरम पड़ा है।

डीएमके के मौजूदा रुख के बारे में पूछे जाने पर, पार्टी सांसद तिरुचि शिवा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना अटकलबाजी होगी।” नरेंद्र मोदी सरकार के एक सूत्र ने जून में पत्रकारों को बताया था कि जब भी केंद्र के पास संविधान संशोधन कानून पास करने के लिए जरूरी संख्या होगी, तो वह एक नया बिल लाएगा।

131वां संशोधन बिल गिर गया था

इस साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तेज करने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ में संशोधन करने वाला ‘संविधान (131वां संशोधन) बिल’ जरूरी संख्या न होने के कारण गिर गया था। इसके साथ ही, साधारण बहुमत की जरूरत वाला ‘परिसीमन बिल’ भी बाद में पेश नहीं किया गया।

उस समय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा के विस्तार के समय राज्यों को आवंटित सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा, सरकार ने कहा था कि हर राज्य को 50% ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन बांटे गए बिलों में इसका जिक्र नहीं था। विपक्ष एकजुट हो गया और सरकार संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई।

इस संविधान संशोधन बिल के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया था कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ में यह तय किया गया था कि अधिनियम पास होने के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। हालांकि, चूंकि जनगणना अभी शुरुआती चरण में है और इससे प्रक्रिया में देरी होगी, इसलिए 2026 वाले बिल में कहा गया कि इसका मकसद 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना है।

संवैधानिक अड़चनें

बिल में संविधान के अनुच्छेद 81 (2) (ए) में शामिल वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू के सिद्धांत में संशोधन का प्रस्ताव नहीं था। यह अनुच्छेद कहता है, “लोकसभा में हर राज्य को इस तरह से सीटें आवंटित की जाएंगी कि उस संख्या और राज्य की आबादी के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, सभी राज्यों के लिए एक जैसा हो।”

यह अनुच्छेद आबादी के आधार पर परिसीमन के नियम में केवल बहुत छोटे राज्यों के लिए अपवाद बनाता है जिनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा नहीं है, ताकि कम आबादी के बावजूद उन्हें निचले सदन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरे शब्दों में, अगर संविधान (131वां संशोधन) बिल पास हो जाता, तो परिसीमन आयोग को 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर काम करना पड़ता। तब तक, 1971 की जनगणना (जिसके आधार पर राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 50 साल से रुका हुआ है) की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी।

आर्टिकल में आबादी के आधार पर सीटों के बंटवारे के नियम में सिर्फ एक अपवाद है, बहुत छोटे राज्य जिनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा नहीं है, ताकि कम आबादी होने के बावजूद उन्हें निचले सदन (लोकसभा) में सही प्रतिनिधित्व मिल सके।

दूसरे शब्दों में, अगर संविधान (131वां संशोधन) बिल पास हो जाता, तो डिलिमिटेशन कमीशन को 2011 की आबादी के आंकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता। तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में 1971 की जनगणना के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।

डिलिमिटेशन के जरिये सीटों के बंटवारे पर पहली बार रोक 1976 में लगी थी और यह 25 साल तक लागू रही। दूसरी बार यह रोक 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगी थी और यह तय किया गया था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने पर यह रोक खत्म हो जाएगी।

इसलिए, जब तक इस रोक को फिर से नहीं बढ़ाया जाता, तब तक आर्टिकल 81 में दिए गए आबादी के सिद्धांत के अनुसार, चल रही जनगणना के आंकड़े पब्लिश होते ही अगला डिलिमिटेशन करना जरूरी हो जाएगा, बशर्ते आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन के नियम को बदलने के लिए कोई संवैधानिक संशोधन पास न किया जाए।

अगर कोई नया संवैधानिक संशोधन बिल आर्टिकल 81 में संशोधन करके फ्रीज (सीटों की संख्या में बदलाव न करने की व्यवस्था) की समय-सीमा को 2026 से आगे बढ़ाकर कुछ दशक और कर देता है, तो उसे एनडीए के बाहर की पार्टियों से भी समर्थन मिलने की संभावना है।

केंद्र को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर व्यापक समर्थन मिल सकता है और यह समर्थन हर राज्य के भीतर चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में मिल सकता है। इसका सिद्धांत आर्टिकल 81 (2) (बी) में दिया गया है, “हर राज्य को ऐसे क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा कि हर चुनाव क्षेत्र की आबादी और उसे आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात, जहां तक ​​संभव हो, पूरे राज्य में एक समान हो।”

अभी, आर्टिकल 81 राज्य के भीतर होने वाले इस परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना को मानता है। केंद्र जो अगला बिल लाएगा, उसमें दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से 2001 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है, ताकि राज्य के भीतर परिसीमन मौजूदा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हो सके।

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इसमें कोई दोराय नहीं कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दलों को एक ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ काम करना चाहिए। मगर यही मुद्दा जब राजनीतिक लाभ उठाने का जरिया बनने लगता है, तब इस पर सवाल उठने लगते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन जरूरी समर्थन न मिल पाने की वजह से वह लोकसभा में गिर गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…