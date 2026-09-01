Iran-Indian Chabhar Port: बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के इतर भारत और ईरान के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई है। किर्गिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात कर क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कई मुद्दों पर जवाब दिए, जिसमें चाबहार पोर्ट काफी अहम है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव और बदलते अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच भारत चाबहार पोर्ट परियोजना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

चाबहार पोर्ट परियोजना का भविष्य क्या?

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चाबहार पोर्ट के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट से गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि, हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में छिड़े सैन्य और क्षेत्रीय संघर्षों का असर इस तरह की अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं पर भी पड़ा है।

विदेश सचिव के अनुसार, चाबहार पोर्ट से जुड़ी गतिविधियों और लागू नियमों में कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं। भारत इस पोर्ट से सहयोग जारी रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, ताकि एक ऐसा टिकाऊ रास्ता निकाला जा सके जो क्षेत्र के सभी देशों के लिए फायदेमंद साबित हो।

कूटनीति पर ईरानी राष्ट्रपति का संदेश

द्विपक्षीय बैठक के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले भारतीय रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि युद्ध का लंबा खिंचना किसी भी देश के हित में नहीं है और इसका फायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। ईरानी राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-सामान्‍य के संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की शुरुआत से ही शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास किए हैं। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को आश्वस्त किया कि भारत ने हर संभव मंच पर युद्ध को समाप्त करने के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है।

पीएम मोदी इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही पश्चिम एशिया के लगभग सभी प्रमुख नेताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वे सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर रहे हैं।

समुद्री सुरक्षा पर जताई गई चिंता

प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने क्षेत्रीय जलक्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे घातक हमलों पर बहुत गंभीर चिंता जाहिर की। हाल की घटनाओं में कुछ भारतीय नाविकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसे भारत ने एक अत्यंत गंभीर मुद्दा माना है। विदेश सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहाजों और नाविकों पर हो रहे ये हमले बेहद चिंताजनक हैं।

भारत ने इस मुद्दे को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधित देशों के समक्ष मजबूती से उठाया है और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।विदेश मंत्री एस. जयशंकर की भूमिका और निजी व्यापार की स्थितिसंघर्ष को समाप्त करने और कूटनीतिक रास्ते तलाशने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी लगातार अपने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समकक्षों के संपर्क में बने हुए हैं।

द्विपक्षीय व्यापार पर बात करते हुए विदेश सचिव ने जानकारी दी कि फिलहाल भारत और ईरान के बीच व्यापार मुख्य रूप से निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक, वित्तीय और कूटनीतिक दबावों के बीच अपना कारोबार संभालना पड़ रहा है।

किर्गिस्तान की यात्रा पर हैं पीएम मोदी

बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन का महत्वप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें SCO शिखर सम्मेलन और 6वें ‘वर्ल्ड नोमैड गेम्स’ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक की यात्रा पर हैं।

इस उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और तेहरान के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। पश्चिम एशिया के अस्थिर माहौल और वैश्विक वाणिज्यिक नौवहन पर मंडराते खतरों के बीच यह बैठक रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है।

बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने पर जोर दिया। इस द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा, “हम यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…