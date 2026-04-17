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Delimitation Bill, Women Reservation Bill LIVE Updates: महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज (शुक्रवार) चर्चा संपन्न होगी। इसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है। इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात एक बजकर 20 मिनट तक चर्चा हुई और शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए यह भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वह विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं।

Live Updates
11:25 (IST) 17 Apr 2026

Delimitation LIVE: बीजेपी में हिम्मत है तो महिलाओं को पैसा बांटना बंद करो- संजय राउत

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने बीजेपी से कहा- धमकियां मत दीजिए। प्रधानमंत्री इस तरह की चेतावनियां दे रहे हैं कि, 'अगर आप इसका समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा, नुकसान होगा।' अगर BJP में हिम्मत है, तो चुनावों से पहले महिलाओं को दस हजार रुपये की सब्सिडी देना बंद कर दें... महिलाओं को सरकारी फंड का वितरण बंद कर दें, और फिर आप देखेंगे कि असल में कितनी महिलाएं आपके साथ हैं, कितनी आपका समर्थन करती हैं, और कितनी आपकी पार्टी को वोट देती हैं।

11:16 (IST) 17 Apr 2026

Women's Reservation Bill LIVE: संसद एक ऐतिहासिक फ़ैसले की ओर बढ़ रही है- दानिश अंसारी

महिला आरक्षण बिल पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद ने कहा आज हमारे देश की संसद एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की आधी आबादी के लिए पूरे अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। देश की जनता उन सभी पार्टियों को देख रही है जो इस कदम का विरोध कर रही हैं, और जनता ऐसे विरोध को निश्चित रूप से माफ नहीं करेगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प लिया है, तो इस मिशन में नारी शक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम है।

11:03 (IST) 17 Apr 2026

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। परिसीमन बिल के विरोध में विपक्षी दल संसद में हंगामा कर सकते हैं।

10:57 (IST) 17 Apr 2026

Delimitation LIVE: संसद में मुस्लिम महिला आरक्षण पर अखिलेश की बात सही नहीं लगती- माजिद मेनन

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद माजिद मेमन ने कहा- मुसलमानों को साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है, जब भी मौका मिला है, उन्होंने मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। हालांकि, अखिलेश यादव का यह बयान सही नहीं लगता; संसद में कही गई बातों के बारे में यह एक बेबुनियाद टिप्पणी लगती है।

https://twitter.com/ians_india/status/2045010189926224366

10:44 (IST) 17 Apr 2026

Women's Reservation Bill LIVE: दोपहर तीन बजे बोल सकते हैं राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर तीन बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। कल उनकी बहन प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपने विचार रखे थे।

10:35 (IST) 17 Apr 2026

Delimitation LIVE: केरल और यूपी के बीच 90 सीटों का अंतर हो जाएगा- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने कहा - अभी केरल और यूपी के बीच अंतर साठ सीटों का है। परिसीमन के बाद यह 90 सीटों का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी केरल में बीस सांसद हैं और यूपी में 80... परिसीमन बिल पास होते ही यूपी में 120 सीटें हो जाएंगी और एमपी में तीस हो जाएंगी।

10:27 (IST) 17 Apr 2026

Women's Reservation Bill LIVE: लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये खुशी की बात- अन्नामलाई

तमिलनाडु BJP नेता के. अन्नामलाई ने कहा- लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसमें एक और स्वागत योग्य और खुशी की बात यह है कि हमारी माताओं और बहनों के लिए 33% आरक्षण तय किया गया है। यह 33% आरक्षण निश्चित रूप से एक साधारण किसान परिवार में जन्मे बच्चे को - भले ही वह सबसे दूरदराज के ग्रामीण इलाके से हो - राजनीति में आने और लोगों को बदलाव की ओर ले जाने में मदद करेगा।

10:15 (IST) 17 Apr 2026

Women's Reservation Bill LIVE: भारत माता की बातें करने के बजाय, भारत माता के लिए कुछ करने का समय- शशांक मणि त्रिपाठी

BJP सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा- PM ने विपक्ष से एक भावुक और परिपक्व अपील की है कि यह ऐतिहासिक बिल ज़रूर पास हो... उन्होंने साफ किया और दूसरों ने भी साफ किया, कि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। दक्षिणी राज्यों को भी सीटों की आनुपातिक संख्या मिलेगी। मुझे लगता है कि यह बात साफ हो गई थी... अब समय आ गया है कि हम सिर्फ़ भारत माता की बातें करने के बजाय, भारत माता के लिए कुछ करें।

10:04 (IST) 17 Apr 2026

मुस्लिम महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो गृह मंत्री को तकलीफ होगी- एसटी हसन

एसटी हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने दलितों और ओबीसी के वोट लेने के लिए शिगुफा छोड़ दिया है कि जाति जनगणना करेंगे लेकिन वो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो हमारे गृह मंत्री को इस बात से दिक्कत है। जिस तरह से इन्होंने समाज को बांटा है, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर, अब क्षेत्रों में बांट रहे हैं, फिर भाषाओं में भी बांट रहे हैं। ये देश में हित में काम नहीं कर रहा है। मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए।

10:00 (IST) 17 Apr 2026

Women's Reservation Bill LIVE: महिला आरक्षण 50% होना चाहिए- एसटी हसन

सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा- हम महिला आरक्षण विधेयक का इस हद तक समर्थन करते हैं कि, चूंकि वे आबादी का 50% हिस्सा हैं, इसलिए उनका आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए। इस आरक्षण में दलित, OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होना चाहिए... परिसीमन जाति जनगणना के बाद किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि सरकार जाति जनगणना करवाना ही नहीं चाहती।

09:58 (IST) 17 Apr 2026

Women Reservation Bill LIVE Updates: इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है- राम गोपाल यादव

महिला आरक्षण बिल पर SP सांसद राम गोपाल यादव ने कहा- इतिहास तो पहले ही बन चुका था। यह कानून तो पहले ही सर्वसम्मति से पास हो चुका था। ये लोग उस इतिहास को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

09:57 (IST) 17 Apr 2026

Women Reservation Bill LIVE Updates: महिला आरक्षण बिल पर बोले राजीव रंजन प्रसाद

महिला आरक्षण बिल पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा- कांग्रेस सरकारों ने लंबे समय तक इस पर कोई पहल नहीं की। आज देश के पास यह अवसर है। महिलाएं लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रही थीं। यह बिल यह सुनिश्चित करेगा कि इसका लाभ 2029 के लोकसभा चुनावों में मिले। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए, उन्हें अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए और बिल को पारित कराने में योगदान देना चाहिए।