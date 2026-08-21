राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने-सामने हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने पर ही अड़ी हुई है। पूरे मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है।

मायावती ने क्या कहा?

मायावती ने X पर एक पोस्ट में कहा, “इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। केंद्र व राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनैतिक स्वार्थ/फ़ायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यह सब करती रहती हैं अर्थात् एक-दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती हैं।”

मायावती ने आगे लिखा, “जबकि इस समय देश व जनहित के मुद्दों पर व खासकर बेरोजगार युवाओं व छात्र-छात्राओं ’जेन-जी’ व स्कूली बच्चे-बच्चियों की ’जी-अल्फा’ एवं इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि आदि के अनेकों और भी अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्र व सभी राज्य सरकारों को तथा साथ ही सभी राजनैतिक पार्टियों को भी सही से समुचित ध्यान देना चाहिए, यही वर्तमान में देश व जनहित में समय की सबसे जरूरी मांग भी है।”

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में, मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को विभाजित करके, कांग्रेस ने देश के विभाजन की नींव रखी थी।

अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर के देश के विभाजन की नींव डाली थी। वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को मजबूती मिली थी और फिर देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ।”

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वंदे मातरम् को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच कांग्रेस ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में पार्टी ने 1937 में लिए गए अपने फैसले को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत की केवल पहली दो अंतरों को ही गाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर किसी तरह का भ्रम नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…