Corona BF-7 Variant : देशभर में अलर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा

Covid-19 in India: भारत में भी कोरोना के BF.7 के मामले बढ़ने लगे हैं. चीन में इस वेरिएंट की वजह से हालात खराब हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो- @ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram