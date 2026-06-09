Tamil Nadu CM Joseph Vijay: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सिंगाप्पन स्पेशल टास्क फोर्स लॉन्च की है। इसका मकसद राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने और संकटकालीन कालों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इस स्पेशल टास्क फोर्स की खास बात यह भी है कि यह पूरी तरह से महिला पुलिस इकाई है। इसीलिए इसे All Women Police Unit भी कहा जाता है।

इस टास्क फोर्स की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा, “यह कार्यक्रम मेरे दिल के बेहद करीब है और तमिलनाडु के हर परिवार की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं है। हमने महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया था कि हम उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और पदभार संभालने के कुछ ही समय के भीतर हमने सिंगापुर स्पेशल फोर्स की स्थापना करके यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।”

तीन प्राथमिकताओं का किया जिक्र

टीवीके चीफ और सीएम विजय ने कहा, “सरकार तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। नशीली दवाओं का उन्मूलन, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तमिलनाडु से नशीली दवाओं का पूर्णतः उन्मूलन होना चाहिए।”

सीएम विजय ने कहा, “हमें अतीत में उलझने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण पर है… हम महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी, और यह कार्रवाई दूसरों के लिए एक सबक होगी।”

क्या है इस टास्क फोर्स की खासियत?

राज्य के विशेष बल का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के. भवानीश्वरी करेंगी। इस बल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार करना होगा। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय द्वारा हस्ताक्षरित पहले आदेशों में इस बल का गठन भी शामिल था।

मई के अंतिम सप्ताह में पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल प्रमुख के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार साइबर अपराध शाखा के दो सब-इंस्पेक्टरों सहित 18 सब-इंस्पेक्टरों को ऑन ड्यूटी (ओडी) आधार पर बल में प्रतिनियुक्त किया गया था।

पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किया आदेश

चेन्नई स्थित विशेष बल के पुलिस महानिरीक्षक के पत्र के बाद जारी इस आदेश में संबंधित इकाई के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करें और उन्हें नए विशेष बल में रिपोर्ट करने के लिए कहें।

इस प्रतिनियुक्ति में डीजीओ कार्यालय के सोशल मीडिया सेल के कर्मी, वडापलानी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल और ग्रेटर चेन्नई पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के एक ग्रेड I पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं, जो दोनों सोशल मीडिया सेल में कार्यवाहक के रूप में कार्यरत थे।

लोकप्रिय यूट्यूबर मारिदास (Maridhas) को सोमवार (8 मई 2026) को चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने मदुरई स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और उनकी टीवीके सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार मानहानिकारक (Defamatory) टिप्पणियां प्रसारित कीं। पढ़िए पूरी खबर…