कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर 2.0 यानी दूसरा प्रदर्शन 10 अक्टूबर को होना है। सीजेपी इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। वहीं, विपक्ष भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी सरकार बनने पर न केवल CEC बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी कार्रवाई करने का वादा कर हालात को और गंभीर बना दिया है।

अब राजनीतिक रूप से विवाद बढ़ता दिख रहा है, यह अब केवल वोटर लिस्ट के एसआईआर में अनिमितताओं के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है।

भाजपा कर रही स्थिति मजबूत करने की कोशिश

वहीं भाजपा जो कुछ समय से बैकफुट पर थी, अब फिर से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रणनीति में स्पष्ट बदलाव करते हुए उसने दिल्ली में राजनीतिक रूप से प्रेरित विरोध प्रदर्शनों को महाराष्ट्र की तुलना में अधिक सख्ती से संभाला, जहां शिवाजी पार्क में दो अक्टूबर को हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। हालांकि अब जब सीजेपी दिल्ली में दोबारा प्रदर्शन करना चाहती है तो सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद

सरकार ने सेंट्रल दिल्ली में बैरिकेडिंग कर दी है और जगह-जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। इसके अतिरिक्त 57 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया है। साथ ही दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी हैं और अन्य शहरों के लोगों से दिल्ली की यात्रा न करने की सलाह दी है।

जमीनी जनमत पर कितना असर होगा?

ऐसे में अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगले साल की शुरुआत में यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ती सड़क राजनीति का जमीनी जनमत पर कितना असर होगा?

विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे कथित वोट चोरी के मुद्दे की ताकत कुछ कम हो सकती है अगर भाजपा आगामी राज्य चुनावों में से कई में जीत हासिल कर लेती है। उम्मीद के मुताबिक भाजपा ने पश्चिम बंगाल में हुए दोनों उपचुनाव जीत लिए हैं, जिस राज्य में भाजपा मई में टीएमसी को हराकर सत्ता पर काबिज हुई थी।

भाजपा का कहना है कि किसी भी काम की असलियत को चुनाव के नतीजों से पता चलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनमत किस ओर झुकेगा, यह चुनावी जीत से ही पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस इसका खंडन करते हुए कहती है कि अगर वोटर लिस्ट की सफाई पर विवाद होता है तो चुनाव जीत को निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता।

यूपी की रिजल्ट करेंगे तय केंद्र की दिशा

हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और गुजरात में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जानी है। यूपी की रिजल्ट ही अगले ढाई वर्षों में केंद्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

ऐसा सिर्फ इसलिए ही नहीं कि यूपी एक बड़ी राज्य है या इसलिए की कि यह प्रधानमंत्रियों का भविष्य को हमेशा प्रभावित करता है, क्योंकि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों में से 8 यहीं से हैं। इस बार दोनों पक्षों के लिए दांव बहुत बड़ा है, लेकिन भाजपा के लिए यह और भी अहम है। 13 सालों तक सत्ता रहने के बाद भाजपा इस राज्य को खो देती है और चुनौतियां बढ़ती है, तो 2029 के चुनावों के लिए उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

योगी की लोकप्रियता बढ़ी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार तीसरी जीत उन्हें अजेय हो सकती है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से वे काफी हद तक बच निकले हैं, जबकि इन आरोपों ने आरएसएस की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है।

पिछले कुछ सालों में आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर ली है। पार्टी उन्हें विभिन्न राज्य चुनावों में प्रचार के लिए बुलाती है। इसके अलावा, उन्हें आरएसएस और मोहन भागवत का समर्थन भी हासिल है, जिन्होंने कई मौकों पर उनकी प्रशंसा की है। भाजपा के कई समर्थक उन्हें पार्टी के “हिंदू सभ्यतागत” एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं।

विपक्ष जीता को बढ़ेगी राहुल गांधी की राजनीति

दूसरी ओर, अगर विपक्ष जीतता है, तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होंगे और हिंदी भाषी क्षेत्रों में राहुल गांधी की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यसभा सूची ने चौंकाया

यूपी से भाजपा की राज्यसभा सूची ने लोगों को चौंका दिया है। इसमें ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें राज्य के दिग्गज राजनेता भी नहीं जानते। एक बड़े कदम के तहत, पार्टी ने राज्य के सभी आठ राज्यसभा सांसदों को बदल दिया है, जिनमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं, जो कभी राजनयिक भी थे।

भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से उन समुदायों को लुभाने के उद्देश्य से किया गया है जो उससे लगातार नाराज होते जा रहे हैं। इनमें से तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं, तीन अगड़ी जाति से और दो दलित हैं। अखिलेश ने 2024 के चुनावों में अपने ‘पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक’ (पीडीए) नारे के जरिए कुछ गैर-यादव ओबीसी के वोट हासिल किए थे, जिसमें उन्होंने इस बार एक और ‘पी’ (पंडित) जोड़ दिया है। अखिलेश अपनी पार्टी को एक अलग छवि देने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे भारतीय अर्थव्यवस्था (इंडिया इंक) सहित कई अन्य लोगों से संपर्क साध रहे हैं।

ब्राह्मण, जो सालों से भाजपा के लिए एक मजबूत वोट बैंक रहे हैं, वे योगी आदित्यनाथ सरकार में “राजपूत राज”, ओबीसी के पक्ष में झुके हुए यूजीसी मानदंडों और “चंदा चोरी” घोटाले को लेकर पार्टी से तेजी से नाराज हो रहे हैं।

एक समय, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, कांग्रेस को ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का समर्थन हासिल था, जिसके कारण उसे चुनाव जीतने में सफलता मिली। कांग्रेस ने हाल ही में एक ब्राह्मण महिला, आराधना मिश्रा को उत्तर प्रदेश पार्टी प्रमुख नियुक्त किया है। लेकिन पार्टी की संगठनात्मक कमजोरियों को देखते हुए ब्राह्मणों का समर्थन वापस जीतना कहना मुश्किल है। आखिरी समय में ऐसा करने से कांग्रेस के पास कोई ठोस कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है।

भले ही सभी दलों की निगाहें लखनऊ की सत्ता पर टिकी हों, लेकिन इस बार का मुख्य नारा है “एकता”। यह भाजपा के अंदरूनी एकता है- क्या आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व टिकट वितरण पर एकमत हो पाएंगे, जो 2024 में नहीं हो पाया था। और यह वह दृढ़ संकल्प है जिसके साथ सपा और कांग्रेस सीट बंटवारे पर सहमति बना पाती हैं।

लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि 10 अक्टूबर के बाद हालात कैसे बदलते हैं और देश के सबसे बड़े राज्य में मतदाताओं के विकल्पों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।

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उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के सभी आठ और सपा के दो सांसदों को जीत मिली है। इस तरह उत्तर प्रदेश में 10 राज्य सभा सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें