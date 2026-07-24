CJP Protest News: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जंतर-मंतर पर चल रहा है। इसके पास मौजूद केरला हाउस बिल्डिंग के बाहर दिल्ली पुलिस की दो सर्विलांस और मॉनिटरिंग वैन खड़ी हैं। यह प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर पैनी नजर रखे हुए है।

मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल’ नाम की बड़ी वैन में दिल्ली पुलिस के कुछ जवान विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की लाइव सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। इसके सामने इकशाना नाम की एक वैन खड़ी है, जहां दो अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। फुटेज को एआई की मदद से चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से गुजारा जा रहा है। यह हर एक चेहरे के चारों ओर हरे रंग के बॉक्स दिखाता है क्योंकि यह पुलिस डेटाबेस से मिलान करने का प्रयास करता है।

दिल्ली पुलिस ने इकशाना वैन को शामिल किया था

दिल्ली पुलिस ने 2023 में नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले इकशाना वैन को शामिल किया था और सोशल मीडिया पोस्ट में इसे लाइव सीसीटीवी सर्विलांस व्हिकल बताया था। इस गाड़ी में 360-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के लिए आठ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फिक्स्ड कैमरे लगे हैं और इसे ट्रेंड सीसीटीवी ऑपरेटर चलाते हैं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि वे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर लाइव फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी ज्ञात अपराधी की पहचान करने के लिए किया जा रहा था।

एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमारे पास अपराधियों का एक बड़ा डेटाबेस है, जिसमें उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं। इसलिए, हम इलाके के अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज पर फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सॉफ्टवेयर किसी ऐसे चेहरे की पहचान करता है जो हमारे अपराधियों के डेटाबेस में मौजूद किसी व्यक्ति से मेल खाता हो।”

हालांकि, विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि लगातार निगरानी से वे डरे हुए महसूस कर रहे थे और भविष्य में होने वाले बुरे नतीजों के डर से उन्हें अपने चेहरे ढकने पड़ रहे थे।

दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे राजस्थान के एक छात्र ने कहा, “मैंने और मेरे दोस्तों ने विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत शानदार पोस्टर बनाए हैं। लेकिन लगातार निगरानी करने वाले और रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरों की वजह से, पोस्टर दिखाते समय हमें अपने चेहरे ढकने पड़ रहे हैं। हम सभी सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस डेटाबेस में अपनी पहचान दर्ज होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते।”

मेरे माता-पिता को नहीं पता मैं यहां हूं- छात्रा

एक और छात्रा ने कहा, “अगर पुलिस जो फुटेज रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें मैं नारे लगा रही हूं और पोस्टर पकड़े हुए हूं, वह किसी तरह मेरे माता-पिता तक पहुंच जाए तो क्या होगा? उन्हें पता नहीं है कि मैं यहां हूं क्योंकि वे नहीं समझते कि मेरा यहां होना क्यों जरूरी है।”

एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान डेटा को कितने समय तक संभालकर रखना है, इसके लिए कोई खास गाइडलाइन नहीं थी जिसका वे पालन कर रहे हों। अधिकारी ने कहा, “अगर विरोध प्रदर्शनों के दौरान कोई गड़बड़ होती है, तो आज या तीन महीने बाद भी उसकी जांच हो सकती है। जांच करने के लिए पुलिस को उस जगह के फुटेज की जरूरत होगी, भले ही तब तक विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुके हों। इसलिए पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है कि वीडियो हमारे सिस्टम में कितने समय तक रहेंगे।”

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला

पुलिस की लगातार निगरानी से प्रदर्शनकारियों को जो परेशानी हो रही है, उसका मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में, जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की लगातार, बिना किसी भेदभाव के और उनकी निजता में दखल देने वाली निगरानी की है। इसमें एक सर्विलांस टावर लगाना और हर जगह वीडियोग्राफर तैनात करना शामिल है।

याचिका में कहा गया है कि चौबीसों घंटे की ऐसी निगरानी प्रदर्शनकारियों के निजता, सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही थी, न कि निगरानी या जासूसी के लिए। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद आधी रात के कुछ ही समय बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन विरोध स्थल पर आंदोलन के धीमे पड़ने के कोई खास संकेत नहीं दिखे। बैरिकेड्स से सैकड़ों लोग बाहर निकल रहे थे, जबकि अंदर जाने के लिए एक और लंबी कतार इंतजार कर रही थी। वॉलंटियर्स भीड़ के बीच खाना के पैकेट, पंखे और पानी बांट रहे थे। डॉक्टर एक कामचलाऊ मेडिकल डेस्क के पीछे बैठे थे, देर रात तक नारे और गाने चलते रहे। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…