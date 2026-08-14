NALSAR-CJI विवाद के बीच CJP पर BCI चेयरमैन मनन मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया आई है। मिश्रा ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे हित एक जैसे हैं। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब BCI और NALSAR के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर विवाद जारी है।

आपको बता दें कि गुरुवार को BCI ने पहले सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन फिलहाल न किया जाए। यह फैसला उन छात्रों के विरोध के बाद लिया गया था जिन्होंने CJI सूर्यकांत को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी।

BCI के इस फैसले के बाद CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”अगर सभी लीगल कॉकरोच एक साथ आ गए तो क्या होगा?”

What if all legal cockroaches come together? https://t.co/mzqrL2a904 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 13, 2026

इस पोस्ट पर समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जवाब दिया,”सीजेपी और हमारे हित एक जैसे हैं।” मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ”मैं अभिजीत दीपके और सौरव दास को यह संदेश देना चाहता हूं कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में हमारे हित भी उनके जैसे ही हैं।”

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के अधिवक्ता के रूप में नामांकन पर रोक लगाने के BCI के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया।

मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक इंटर्नशिप (Judicial Internship) से जुड़ा जारी हुआ यह आदेश आपातकालीन बैठक में पूरी तरह वापस ले लिया गया है और इस मामले में अब कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि BCI का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कानून के छात्र को न्यायपालिका में इंटर्नशिप हासिल करने के दौरान किसी तरह की बाधा या नुकसान का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा, ”कल एक आदेश जारी किया गया था लेकिन तुरंत परिषद की बैठक बुलाई गई। परिषद ने इस पर चर्चा की और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में हमारी मंशा यही है कि किसी भी छात्र को न्यायपालिका में इंटर्नशिप पाने में कोई नुकसान ना हो। हमने पहले भी देखा है कि कुछ कारणों से न्यायपालिका की ओर से छात्रों की इंटर्नशिप को लेकर बाधाएं पैदा हुई हैं।”

BCI चेयरमैन ने कहा कि पहले भी न्यायिक इंटर्नशिप पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। उदाहरण के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट में एक सप्ताह की इंटर्नशिप को घटाकर केवल दो दिन कर दिया गया था और उसके साथ भी कई अन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से परिषद ने तुरंत हस्तक्षेप किया ताकि छात्रों की पढ़ाई और पेशेवर भविष्य पर किसी तरह का नकारात्मक असर न पड़े।

#WATCH | Delhi | Chairman, Bar Council of India and MP, Manan Kumar Mishra says, "The Bar Council of India aims to protect the interests of the youth of India. I want to communicate to Abhijeet Dipke and Das (Sourav Das) that our interests are the same as theirs, to protect the… pic.twitter.com/NEFQCwij6g — ANI (@ANI) August 14, 2026

BCI ने किया आदेश में संशोधन

बाद में BCI ने अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए NALSAR के 2026 बैच के सभी छात्रों के नामांकन पर लगी रोक हटा ली। परिषद ने कहा कि अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और वे अपनी पसंद की किसी भी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन करा सकेंगे।

साथ ही BCI ने स्पष्ट किया कि मामले की तथ्यात्मक जांच जारी रहेगी और विश्वविद्यालय के कुलपति की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CJI बहिष्कार विवाद पर BCI का यू-टर्न

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थिति NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को जारी अपने विवादित आदेश में संशोधन करते हुए बीसीआई ने साफ किया कि NALSAR के 2026 बैच के स्टूडेंट्स किसी भी राज्य बार काउंसिल में वकालत के लिए अपना नामांकन करा सकेंगे।