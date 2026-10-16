पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उत्तरी उपनगरों में स्थित लेक टाउन में चारों ओर रोशनी जगमगा रही है और दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। पिछले सप्ताह महालया की पूर्व संध्या पर दुर्गा पूजा को लेकर कारीगर इस साल के पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे थे। इस बार पंडाल को जयपुर के हवा महल की 80 फुट ऊंची प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। इसे गुलाबी रंग के अलग-अलग शेड्स में सजाया गया है।

श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रबीर धर को उम्मीद है कि इस साल का आयोजन पहले से भी ज्यादा भव्य होगा। उन्हें विश्वास है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लोग पंडाल देखने आएंगे। पिछले साल लगभग 1.5 करोड़ लोगों के पंडाल में आने का अनुमान लगाया गया था।

इस भव्य आयोजन के पीछे इलाके के लोग एक अलग तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल तक श्रीभूमि की पहचान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता सुजीत बोस से जुड़ी हुई थी। वे इस दुर्गा पूजा के प्रमुख संरक्षक थे और आयोजन का मुख्य चेहरा भी थे। उनके नेतृत्व में यह पूजा दो सप्ताह तक चलने वाले बड़े उत्सव में बदल गई थी। इससे इलाके में यातायात बाधित होता था और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती थी।

नगरपालिका में नौकरियों से जुड़े घोटाले के मामले में सुजीत बोस का नाम आने के बाद अब दुर्गा पूजा का प्रबंधन एक नई कमेटी संभाल रही है। कमेटी का कहना है कि वह आयोजन को नियमों के अनुसार चलाना चाहती है और इसे फिर से स्थानीय लोगों के लिए होने वाला एक सामान्य आवासीय उत्सव बनाना चाहती है। साथ ही, पूजा की भव्यता भी बरकरार रखी जाएगी।

समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रबीर धर कहते हैं कि पिछले साल तक दुर्गा पूजा का उद्घाटन महालया के दिन ही कर दिया जाता था। यह पितृ पक्ष का समय होता है, जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वे आगे कहते हैं कि यह सनातन परंपरा का अपमान है। मां दुर्गा की पूजा देवी पक्ष में ही होनी चाहिए। देवी पक्ष वह समय होता है, जिसे देवी की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है।

इस साल महालया के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने श्रीभूमि दुर्गा पूजा को आम लोगों के लिए खोल दिया। मई में पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है- क्या दुर्गा पूजा के पीछे की राजनीति और पैसे के इस्तेमाल का तरीका बदल गया है, या सिर्फ इसके संरक्षक यानी इसे समर्थन देने वाले नेता बदल गए हैं?

दुर्गा पूजा शुरू होने से कई महीने पहले ही यह त्योहार विवादों में आ गया था। कुछ लोगों ने पूजा पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री और उसे खाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा, महाअष्टमी पर शराब की बिक्री और त्योहार के दौरान तथा मूर्ति विसर्जन के समय डीजे बजाने को लेकर भी सरकार ने निर्देश जारी किए थे।

कोलकाता की एक प्रसिद्ध दुर्गा पूजा के आयोजक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दुर्गा पूजा काफी हद तक पहले जैसी ही है, लेकिन इस साल कुछ बड़े बदलाव दिखाई देंगे। पहले अलग-अलग पूजा समितियों के बीच मुकाबला होता था। इन समितियों का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बड़े नेता करते थे, जो उनके संरक्षक की भूमिका निभाते थे।

पूजा की कमान संभालने वाले नए चेहरे

इस साल सबसे बड़े बदलावों में से एक है कोलकाता की प्रमुख दुर्गा पूजाओं में नए राजनीतिक नेताओं का सामने आना। श्रीभूमि पूजा, यहां पहले विधायक सुजीत बोस की अहम भूमिका थी। अब उनकी जगह स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने ले ली है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बोस को हराया था। सुरुचि संघ, न्यू अलीपुर, यहां भाजपा विधायक सौरव सिकदार ने अरूप बिस्वास और उनके भाई स्वरूप की जगह प्रमुख भूमिका संभाली है। स्वरूप का संबंध बंगाली फिल्म जगत से रहा है। हाथीबागान सार्वजनिन, उत्तर कोलकाता, यहां भाजपा नेता और राज्य के उद्योग मंत्री तपस रॉय ने तृणमूल नेता अतीन घोष और उनके सहयोगी शाश्वत बोस की जगह ली है। ताला प्रत्यय, यहां भाजपा विधायक रितेश तिवारी ने पूर्व पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन की जगह संरक्षक की भूमिका संभाली है।

नए संरक्षकों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य दुर्गा पूजा को तृणमूल नेताओं के नियंत्रण से मुक्त कराना और इसे आम लोगों का त्योहार बनाना है। सुरुचि संघ के सौरव सिकदार कहते हैं कि पहले यह बिस्वास भाइयों की पूजा मानी जाती थी। अब यह न्यू अलीपुर के निवासियों की पूजा है। पूजा शास्त्रों के अनुसार होगी। इसकी थीम और भव्यता पहले जैसी ही रहेगी।

तपस रॉय कहते हैं कि अलग-अलग पूजा समितियों ने मुझसे अपना संरक्षक बनने का अनुरोध किया था। मैंने उनमें से कुछ को चुना है। पूजा के मुख्य आयोजक वही हैं, जो पहले थे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन बदलावों से पूजा समितियों का नियंत्रण सचमुच आम लोगों के हाथ में जा रहा है, या केवल राजनीतिक संरक्षक बदल रहे हैं?

राजनीति और मां दुर्गा

दुर्गा पूजा और राजनीति का संबंध नया नहीं है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ‘कोलकाता की दुर्गा पूजा’ को शामिल कराने के लिए तैयार किए गए दस्तावेज पर काम करने वाली शोध टीम के सदस्य संदीपन मित्र कहते हैं, “दुर्गा पूजा हमेशा से राजनीतिक रही है।”

ब्रिटिश शासन के समय बड़े जमींदार भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इस त्योहार का इस्तेमाल लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने और राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए किया गया। संदीपन मित्र इसके उदाहरण देते हुए बताते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हाथीबागान सार्वजनिन पूजा में मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे भारत का नक्शा लगाया गया था।

इसी तरह, क्रांतिकारी नेता अतिंद्रनाथ बोस ने 1926 में सिमला व्यायाम समिति की स्थापना की थी। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा को खादी के कपड़े पहनाए जाते थे। इस कारण प्रतिमा को “स्वदेशी ठाकुर” के नाम से जाना जाने लगा।

आजादी के बाद राजनीति और दुर्गा पूजा

भारत की आजादी के बाद कई दुर्गा पूजाओं का संबंध कांग्रेस के नेताओं से जुड़ गया। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट इलाके में स्थित एक्डालिया एवरग्रीन दुर्गा पूजा 1970 के दशक से दिवंगत कांग्रेस नेता सुब्रत मुखर्जी के नाम से पहचानी जाने लगी।

साल 1977 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) ने अपनी वैचारिक सोच के कारण धार्मिक आयोजनों में सीधे भाग लेने से काफी हद तक दूरी बनाए रखी।

इससे कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं को दुर्गा पूजा समितियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने का अवसर मिला।

संदीपन मित्र कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दुर्गा पूजा से जुड़ना अचानक नहीं हुआ था। 2011 में सत्ता में आने से पहले भी तृणमूल के नेता दुर्गा पूजा में हिस्सा लेते थे। पूर्व कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, अरूप बिस्वास तथा शोभन चटर्जी जैसे नेता उन पूजाओं के कारण भी पहचाने जाने लगे, जिनका वे आयोजन करते थे या जिनसे वे जुड़े थे।

तृणमूल सरकार में दुर्गा पूजा

ममता सरकार के दौरान दुर्गा पूजा का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व और बढ़ गया। इस दौर को कभी-कभी “त्योहार के जरिए शासन” यानी Festival Mode of Governance भी कहा गया। कला इतिहासकार तपति गुहा ठाकुरता ने दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर विस्तार से अध्ययन किया है। उनके अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने धीरे-धीरे दुर्गा पूजा को राजनीति करने और अपनी सरकार की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने के एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया।

वह कहती हैं, “दीदी और दुर्गा के बीच मानो एक राजनीतिक समझौता हो गया था। ममता बनर्जी मां दुर्गा की सबसे बड़ी समर्थक बन गई थीं, लेकिन कई जगहों पर उनका चेहरा मां दुर्गा के चेहरे के साथ प्रतिस्पर्धा करता हुआ भी दिखाई देता था।”

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद दुर्गा पूजा से जुड़े राजनीतिक नेताओं के चेहरे जरूर बदल गए हैं। पहले जिन पूजाओं से तृणमूल कांग्रेस के नेता जुड़े थे, अब उनमें से कई की जिम्मेदारी भाजपा के नेता संभाल रहे हैं।

एक सार्वजनिक कला महोत्सव

भाजपा की शुभेंदु सरकार के पारंपरिक रीति-रिवाजों पर जोर देने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या दुर्गा पूजा में कलाकारों को अपनी कला दिखाने की पूरी आजादी मिल रही है। आज की दुर्गा पूजा में कलाकार मूर्तियों और पंडालों के जरिए नए-नए प्रयोग करते हैं।

भाजपा के बरानगर से विधायक और संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति के आयोजक सजल घोष का कहना है कि दुर्गा की मूर्तियां पारंपरिक नियमों के अनुसार बननी चाहिए। उनके अनुसार, कलात्मक प्रयोगों के नाम पर मूर्तियों का रूप बिगाड़ना नहीं चाहिए। उनके पिता प्रदीप घोष कांग्रेस के नेता थे और दुर्गा पूजा को बढ़ावा देते थे।

कुमारटुली के मूर्तिकार पशुपति रुद्र पॉल बताते हैं कि इस साल कई पूजा समितियों ने कहा है कि दुर्गा की मूर्ति 11 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं कि यह नियम पहले भी था, लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता था। इस साल इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है।

एक अन्य मूर्तिकार ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस साल कई मूर्तिकार देवी की मूर्ति के रूप में नए प्रयोग करने से बच रहे हैं।

हालांकि, पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी में नंदनिक क्लब के मुख्य कलाकार अनिर्बान दास का कहना है कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। कांथी मुख्यमंत्री अधिकारी का गृह क्षेत्र है। अनिर्बान कहते हैं कि हम हर साल की तरह महिषासुरमर्दिनी की पूजा करेंगे। हमारा विश्वास है कि देवी हर जगह और हर वस्तु में मौजूद हैं।”

काशी बोस लेन पूजा समिति के आयोजक सोमन दत्ता भी कहते हैं कि हम कई सालों से जिस तरह दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, उसी तरह इस बार भी कर रहे हैं। किसी ने हमें कुछ बदलने के लिए नहीं कहा है।

दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि दुर्गा पूजा में कलाकारों को अपनी कल्पना के अनुसार काम करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए।

पिछले 27 सालों से कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडाल और मूर्तियां बना रहे कलाकार भबातोष सुतार पूछते हैं कि माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं रहतीं। आम लोग गलियों और मोहल्लों में भी उनकी पूजा करते हैं। फिर कोई यह कैसे तय कर सकता है कि देवी कैसी दिखनी चाहिए?

इस साल सुतार ने दमदम तेलीपुकुर नागेरबाजार की दुर्गा पूजा का पंडाल “एक पोखर भालोबाशा” यानी “प्यार का एक तालाब” विषय पर बनाया है। उन्होंने मोहल्ले के एक तालाब को अपनी कला का आधार बनाया है। इसके ज़रिए वे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। इस पंडाल में देवी की मूर्ति को पानी से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। मूर्ति पर जलकुंभी और पानी में उगने वाले दूसरे पौधे दिखाई देते हैं।

गुहा ठाकुरता कहती हैं कि दुर्गा पूजा से एक बहुत बड़ा रचनात्मक और हस्तशिल्प से जुड़ा कारोबार चलता है। उनके अनुसार, युवा कलाकारों को इस त्योहार के जरिए अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। इससे कोलकाता में कला के क्षेत्र में आम लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक खुला मंच मिलता है।

दुर्गा पूजा के इसी सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को देखते हुए साल 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।

दुर्गा पूजा के पंडालों में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी दिखाया जाता है। कभी-कभी इन विषयों को लेकर विवाद भी हो जाता है।

उदाहरण के लिए, साल 2021 में उत्तर कोलकाता की भारत चक्र पूजा समिति ने किसान आंदोलन को अपने पंडाल का विषय बनाया था। पंडाल के प्रवेश द्वार पर ट्रैक्टर, बैरिकेड और जूते-चप्पल रखे गए थे। जूते-चप्पलों की इस सजावट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

मित्रा कहते हैं कि कला को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा के मामले में विवाद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसे देखने के लिए आम जनता को खुली पहुंच मिलती है।

त्योहार का असली मालिक कौन है?

दुर्गा पूजा का विस्तार बढ़ने के साथ यह चिंता भी बढ़ी है कि व्यावसायीकरण और राजनीतिक संरक्षण के कारण त्योहार का अपने मोहल्ले और स्थानीय लोगों से जुड़ाव कमजोर हो गया है।

श्रीभूमि पूजा के धीर का कहना है कि पिछले 15 सालों में दुर्गा पूजा का व्यावसायीकरण इतना बढ़ गया कि स्थानीय लोगों के लिए इसमें भाग लेना मुश्किल हो गया था। मां दुर्गा की प्रतिमा को सोने से सजाया जाता था और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के कारण लोगों का प्रतिमा तक पहुंचना मुश्किल था। यहां तक कि पूजा के दौरान फूल चढ़ाने यानी पुष्पांजलि देने वालों को भी परेशानी होती थी। इस साल पूजा समिति का इरादा स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और मां दुर्गा की प्रतिमा को पहले की तुलना में सादगी से सजाने का है।

कला इतिहासकार तपति गुहा ठाकुरता भी मानती हैं कि व्यावसायीकरण और राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने कुछ दुर्गा पूजाओं को स्थानीय समुदायों से दूर कर दिया है। उनके अनुसार, श्रीभूमि जैसी पूजा इसका उदाहरण है, जहां पहले तृणमूल कांग्रेस का काफी प्रभाव था।

हालांकि, वह इस बात पर सवाल उठाती हैं कि क्या सरकार बदलने से दुर्गा पूजा का पूरा ढांचा भी बदल जाएगा। नेताओं के चेहरे जरूर बदल गए हैं, लेकिन राजनीति और त्योहार के बीच संबंध पहले जैसा ही रह सकता है।

श्रीभूमि में वादा किया जा रहा है कि दुर्गा पूजा को फिर से मोहल्ले के लोगों का त्योहार बनाया जाएगा, लेकिन यह वादा वास्तव में कितना पूरा होगा और क्या पूजा पर स्थानीय लोगों का अधिकार सचमुच बढ़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, मुख्य सवाल यही है कि दुर्गा पूजा पर असली अधिकार किसका होना चाहिए, राजनीतिक नेताओं का, बड़े आयोजकों का या उस मोहल्ले के आम लोगों का, जो इस त्योहार को अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं?

कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं- रक्षा मंत्री राजनाथ

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावे पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर।