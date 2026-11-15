महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के बीच मर्जर की संभावना अब कम होती दिख रही है। NCP (SP) की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने शनिवार को इस मुद्दे पर आगे चर्चा से इनकार कर दिया। वहीं, दिवंगत अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने दोनों गुटों के दोबारा एक होने की संभावना को लेकर अपने विधायकों से कोई प्रतिक्रिया या राय नहीं मांगी है।

दरअसल, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा थी कि सुनेत्रा पवार ने अपने MLAs से NCP मर्जर पर उनकी राय मांगी थी। हालांकि, उन्होंने शनिवार को इस बात से इनकार कर दिया, जिससे यह अंदाजा लगभग खत्म हो गया कि NCP इस मामले पर अंदर ही अंदर बात कर रही है।

सुनेत्रा पवार का यह बयान NCP के टॉप लीडरशिप की तरफ से पहला ऑफिशियल इनकार है। तीन हफ्ते पहले NCP के सीनियर नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मर्जर की बातचीत में तेजी आई थी। हालांकि, इस बैठक में सुनेत्रा पवार शामिल नहीं थीं।

इसके बाद NCP के कई नेताओं ने बयान दिया था कि दोनों गुटों के विलय को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के जीवित रहते ही सहमति बन गई थी। यह विलय फरवरी के दूसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित था।

तीन दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेत्रा पवार ने इस मुद्दे पर कहा था, “मुझे पता है कि आप एक अलग विषय को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब समय आएगा, तो सब कुछ पता चल जाएगा।” उनके इस रहस्यमयी बयान के बाद एक बार फिर विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

अजित पवार के निधन के बाद विलय का मुद्दा खत्म: सुप्रिया सुले

सुनेत्रा पवार का इनकार उस दिन आया जब सुप्रिया सुले ने दोहराया कि जिस दिन उनके चचेरे भाई अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, उसी दिन उनके लिए मर्जर की संभावना खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा, “मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगी। मर्जर की बातचीत तब हुई थी जब मेरे भाई जीवित थे। तब इसकी प्लानिंग हुई थी। लेकिन अब जब वह नहीं रहे, तो मेरे लिए मर्जर का टॉपिक खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले पर आगे कोई सवाल नहीं सुनेंगी।

सीएम के जाने के बाद कांग्रेस विधायक ने किया हंगामा, बोले- हिम्मत है तो धारचूला से चुनाव लड़ें धामी

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के दौरान शनिवार को एक राजनीतिक टकराव देखने को मिला। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी ने मंच पर मौजूद साउंड स्टाफ के साथ बहस की और माइक फेंक दिया। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्हें लोगों को संबोधित करने से रोका गया। पढ़ें पूरी खबर।