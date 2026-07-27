सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आलोचना की। गीतांजलि ने भारतीय राजनीति की शैली में बदलाव की मांग की। गीतांजलि अंगमो ने कहा कि उनके पति और उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों ने हालात के हिसाब से अलग-अलग लेबल दिए हैं।

गीतांजलि अंगमो ने X पर एक पोस्ट में कहा, “जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, तो बीजेपी IT सेल ने हमें एंटी-नेशनल, चीनी एजेंट, विदेशी फंडेड और हर वो लेबल दिया जो वे बना सकते थे। आज, क्योंकि हमने पीएम के घर पर कांग्रेस के प्रदर्शन को झूठा कहा, इसलिए कांग्रेस के ट्रोल हमें संघी, RSS और बीजेपी के चमचे कह रहे हैं।”

अलग-अलग झंडे लेकिन वही प्लेबुक- गीतांजलि

गीतांजलि ने कहा, “अलग-अलग झंडे लेकिन वही प्लेबुक। इसने हमारे पूरे पॉलिटिकल कल्चर को खराब कर दिया है। भारत को सिर्फ़ सरकार बदलने से ज़्यादा की ज़रूरत है। इसे पॉलिटिक्स की शैली में बदलाव की ज़रूरत है, जहां असहमति का जवाब बातचीत से दिया जाए, बुराई से नहीं। जहां देशभक्ति को ईमानदारी से मापा जाए, पार्टी से जुड़ाव से नहीं और जहां सच्चाई आदिवासी वफ़ादारी से ज़्यादा मायने रखती है।

When @Wangchuk66 was detained, the BJP IT cell called us anti-national, Chinese agents, foreign-funded, and every other label they could manufacture.

Today, because we called the Congress' protest at PM's residence insincere, Congress trolls are calling us Sanghis, RSS and BJP… — Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 27, 2026

पिछले हफ़्ते इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में गीतांजलि अंगमो ने 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को झूठा बताया था। उन्होंने कहा था, “पीएम के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन में ईमानदारी की कमी थी। अगर यह जंतर-मंतर पर हाथ मिलाकर किया गया होता तो ज़्यादा सच्चा होता। जनता को अब और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और यह एक जागा हुआ भारत है।”

हॉस्पिटल से सोनम को मिली छुट्टी

सोनम वांगचुक जो पहले 26 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थे, उनको गुरुग्राम के हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा की वकालत की।

ANI न्यूज़ एजेंसी से सोनम वांगचुक ने कहा, “इस 26 दिन के अनशन और आंदोलन के खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले राजघाट आकर महात्मा गांधी को याद करना चाहता था, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वह आज भी उतना ही रेलिवेंट और सही है जितना सौ साल पहले था। छात्रों के प्रदर्शन के अपने मकसद हासिल करने से हमे भरोसा मिला है कि गांधीवादी तरीका सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर भी रेलिवेंट है। शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। अगर शरारती तत्व गलत इरादे से काम कर रहे हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा। हालांकि, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।”

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