Israel-Iran War News: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच, भारत की विदेश नीति पर बात करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत को रूस और चीन के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इन दोनों देशों से बातचीत को “दो अहम मुद्दे” बताया और कहा कि इससे स्थिति को सही दिशा में ले जाने में मदद मिल सकती है।

सवाल: पश्चिम एशिया में संघर्ष को बढ़े लगभग चार हफ्ते हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ेगा?

सलमान खुर्शीद: संघर्ष के कम होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं और न ही किसी पक्ष के अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने के कोई आसार हैं। यह चिंताजनक है। मुझे नहीं लगता कि सभी पक्षों का कोई संयुक्त रुख है। हर किसी की अपनी-अपनी चिंताएं हैं। ईरान की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे निर्णायक नहीं हैं।

यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या नहीं। दुनिया और भारत दोनों को इस संघर्ष के खत्म होने की आवश्यकता है। मेरी चिंता यह है कि अगर इससे ईरान की तेल से होने वाली इनकम पर कंट्रोल को सीमित करने का प्रयास होता तो इसका दुनिया पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

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सवाल: संघर्ष शुरू होने के बाद से, अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे की राह को लेकर बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। ईरान में अमेरिकी सेना की तैनाती की चर्चा चल रही है। इसका क्या परिणाम हो सकता है?

खुर्शीद: यह बहुत मुश्किल होगा। सबसे खराब स्थिति यह हो सकती है कि जमीन पर सैनिकों की तैनाती बहुत सीमित हो। लेकिन यह केवल खारग द्वीप को अपने कब्जे में लेने और ईरान की ईंधन आपूर्ति को रोकने तक ही सीमित हो सकती है। यही एकमात्र संभव उपाय है। लेकिन अमेरिका में जनमत को इसका समर्थन करना मुश्किल होगा। यह न भूलें कि ऐसा लगता है कि MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकों के बीच ट्रंप का समर्थन कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हर तरफ ट्रंप का समर्थन घट रहा है। अगर उन्हें मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स के हमले से बचना है तो उन्हें जनमत को फिर से अपने पक्ष में करना होगा।

सवाल: संघर्ष शुरू होने और अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद से कांग्रेस लगातार कहती रही है कि भारत ने ईरान के साथ विश्वासघात किया है। पिछले चार हफ्तों में भारत के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है?

खुर्शीद: मुझे यह मानने का कारण है कि शत्रुता शुरू होने के बाद ईरान ने भारत के प्रति कुछ हद तक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। शत्रुता शुरू होने से पहले आकलन अलग हो सकता था। ईरान की तारीफ करनी चाहिए कि जिन कठिनाइयों का वे सामना कर रहे हैं, उनके बावजूद वे यह समझने के लिए तैयार और इच्छुक हैं कि भारत की चिंताएं केवल ईरान तक सीमित नहीं हैं, कि भारत को अन्य शक्तियों से भी जुड़े रहना होगा।

ईरान को उम्मीद बनी रहेगी कि भारत ईरान का समर्थन कर रहा है, जिसके संकेत हमने दिए हैं। मेरा मानना ​​है कि सरकार की ओर से भी इसी तरह के संकेत दिए गए होंगे। स्थिति अभी संभल कर नहीं है और अन्य स्रोतों से पड़ने वाले दबाव के आधार पर रातोंरात बदल सकती है। अमेरिका का दबाव, खाना पकाने की गैस की कीमतों को लेकर भारत के भीतर बढ़ता दबाव। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी कमियों या गलतियों के बारे में सोचना चाहिए, खासकर जो कुछ हुआ है उसके आधार पर।

मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह काफी समय से अपेक्षित था। हमने विदेश नीति में अपनी आधारभूत स्थिति खो दी थी। कांग्रेस का मानना ​​था कि ये आधारभूत स्थितियां समय की कसौटी पर खरी उतरी थीं और मजबूत थीं। हमने गुटनिरपेक्षता का दिखावा तो किया ही, जिसे हम एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मानते हैं। विदेश नीति में नैतिकता और मूल्यों के तत्व को हमने पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाया।

विदेश नीति के लिहाज से हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। पहले फिलिस्तीन में जो हुआ, फिर अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर का संघर्ष और फिर अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच दूसरे दौर का संघर्ष। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए, चुप्पी साधना हमारी अपर्याप्त तैयारी का संकेत है।

सवाल: पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कोई ‘दलाल’ नहीं है। इस मध्यस्थता और भारतीय बयान पर आपकी क्या राय है?

खुर्शीद: हमने निश्चित रूप से एक अवसर खो दिया। हमने खुद को विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में पेश किया, जिसे अन्य राष्ट्र भी मान्यता देते थे। हमने खुद को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से। हमें इसके कोई संकेत नहीं दिखते। भारत की वह आवाज, जिसमें मूल्यों का सार था, गुम हो गई है। गाजा नरसंहार के समय हमारी आवाज नहीं सुनी गई या हमने अपनी आवाज सुनाने का प्रयास नहीं किया। इस बार भी हमारी आवाज नहीं सुनी गई है। यह दुखद है।

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पाकिस्तान जो कर रहा है, उसके बारे में हम जो चाहें कह सकते हैं। लेकिन जब दुनिया में कोई भयानक घटना घटती है, तो किसी भी राष्ट्र को पहल करने से कोई नहीं रोकता। पाकिस्तान द्वारा ऐसी पहल करने पर हमारा नाराज होना जायज है। हमारा जायज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा अनुभव बहुत बुरा रहा है। जब पाकिस्तान हमारे मित्र देशों से निपट रहा है, तो हमारे मित्र देशों के सामने हमारी क्या स्थिति है, वे हमारी राय के बारे में क्या सोचते हैं और अगर पाकिस्तान बीच में आ जाए तो हम उनकी राय को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं? यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, हमने एक चिंताजनक पहलू देखा है जहां अमेरिका भारत के करीब होने का दावा करता है और हमारे दुश्मनों से संबंध रखता है।

सवाल: कांग्रेस नेतृत्व और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार यह कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं?

खुर्शीद: कुछ भयानक हो रहा है। भारत जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे का कारण हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। हम अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते से बेहद असंतुष्ट हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह समझौता क्या है। हमें इस बात की चिंता है कि इसका भारतीय किसानों और उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। आपको अपने लोगों को विश्वास में लेना होगा।

सवाल: संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बारे में आपकी क्या राय है?

खुर्शीद: प्रधानमंत्री का बयान तो था, लेकिन विदेश मामलों से वाकिफ हम जैसे लोगों को भी कुछ पता नहीं है। हमें नहीं पता कि भारत का रुख क्या है। अगर मैं विदेश जाऊं और कोई मुझसे पूछे कि भारत का रुख क्या है, तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अरब, इजरायल और ईरान, दोनों पक्षों ने भारत के प्रति काफी समझदारी और सद्भाव दिखाया है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस संघर्ष के बावजूद भारत को किसी तरह से दबाया नहीं जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह इस सरकार के किसी खास काम की वजह से नहीं है। यह भारत की अपनी प्रकृति की वजह से है।

अगर हम समझदारी से आगे नहीं बढ़े तो हमारी सारी सद्भावना व्यर्थ हो जाएगी। ईरान, अरब जगत और हाल के सालों में इजरायल के साथ दशकों में बनी हर चीज। हमें इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से जुड़े रहना होगा। हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, लेकिन हमें अपने मित्रों को यह बताने का साहस और शक्ति होनी चाहिए कि वे किसी बात पर गलत हैं। मुझे लगता है कि रूस और चीन के साथ संबंध सुधारने का यह हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। वे दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं और अगर हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ अपने नियमित संवाद से कहीं ज्यादा सार्थक तरीके से संवाद करना होगा।