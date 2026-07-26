महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने रविवार को उन सभी अटकलों और अफवाहों को खारिज कर दिया कि वह केंद्र की राजनीति में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वह मुंबई और अपने राज्य तक ही सीमित हैं। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए फड़नवीस ने मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ‘तिरंगा’ रैली को कम महत्व देते हुए कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी से संबंधित नहीं हैं, बल्कि देश के युवाओं से जुड़ा है।

धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनके संभावित प्रवेश की अटकलों के बीच, फड़नवीस शनिवार दिल्ली गए थे और बाद में नागपुर लौट आए। दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं नागपुर में हूं और शाम को मुंबई जा रहा हूं। मैं अभी मुंबई और महाराष्ट्र में ही हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस की ‘तिरंगा’ रैली पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

फड़नवीस ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला। हमें भी खुशी है क्योंकि ऐसे मुद्दे (नीट परीक्षा के पेपर लीक) किसी व्यक्ति या पार्टी से संबंधित नहीं हैं, बल्कि देश के युवाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाई और देश के हित में निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी, जो हमारे देश और दुनिया में अपनी तरह का पहला विधेयक होगा।

संजय राउत का दावा- देवेंद्र फड़नवीस ही बनेंगे देश के शिक्षामंत्री

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि नव नियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी केवल ‘अंतरिम’ मंत्री हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार स्थायी मंत्री की तलाश कर रही है और सुझाव दिया कि अंततः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को यह मंत्रालय सौंपा जा सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि जोशी अपनी पिछली जिम्मेदारियों के लिए अधिक उपयुक्त थे और उन्होंने उनकी वर्तमान भूमिका को अंतरिम बताया। उन्होंने कहा, “प्रल्हाद जोशी फिलहाल अंतरिम शिक्षा मंत्री हैं। वे अच्छे कोयला मंत्री बन सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और सरकार स्थायी शिक्षा मंत्री की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है।”

राउत ने दावा किया कि फडणवीस अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आरएसएस के साथ वैचारिक जुड़ाव के कारण केंद्र की पसंदीदा पसंद के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, देवेंद्र फड़नवीस देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। मोदी जी ने भी इस बारे में अपना मन बना लिया है। वे आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सुशिक्षित हैं और राज्य चलाने का अनुभव रखते हैं।

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि अगर फड़नवीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह कौन लेगा।

‘पैलेट गन का आदेश किसने दिया?’, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गांधी ने अपने पत्र में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि छात्रों के खिलाफ पेलेट गन और बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी? पढ़ें पूरी खबर।