इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरे चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अपने दो आयुक्तों के साथ बैठक की और फिर उसके बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला भी आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया था।

चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है।

भाजपा की तरफ से क्या कहा गया?

भाजपा की ओर से संबित पात्रा ने कहा, “बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, “आज चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक मंच पर जारी प्रेस रिलीज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों, खासकर बीजेपी, पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट किया गया है।”

पात्रा ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग के भीतर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं थी और तीनों चुनाव आयुक्त एकमत नहीं थे। यह भी दावा किया गया था कि मामला इतना बढ़ गया था कि कैबिनेट सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी अपने बचाव के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही थी।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आज के बयान से इस पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई है। कैबिनेट सचिव के साथ होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों का औपचारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। ये ऐसी अनौपचारिक बैठकें नहीं होतीं, जिनका कोई रिकॉर्ड या आधिकारिक कार्यवृत्त न हो।

संबित पात्रा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक आयोग की किसी नीति से संबंधित नहीं थी और न ही इसका संबंध IT विभाग के कामकाज से था। बैठक का मुख्य उद्देश्य उस विशेष अधिकारी से संबंधित चर्चा करना था, जिसे प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग भेजा गया था।”

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “आज चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्त उपस्थित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईआर से संबंधित सभी निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया को वैध पाया था।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी, पिछले चार-पांच दिनों से एक समाचार पत्र की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग पर इस तरह के निराधार और शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, “पहले, तत्कालीन सेवारत IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल बीजेपी के लिए भर्ती करने में किया गया। इसके बाद मोदी और शाह ने उन्हें चुनावी “अंपायर” बना दिया और भारत के चुनावों में “मैच फिक्सिंग” की जिम्मेदारी सौंप दी।”

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला भी आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया था। यह बयान इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें SIR को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद को लेकर बात कही गई थी।

आयोग ने कहा कि 24 जून 2025 को बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल और 30 अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में बरकरार रखा है।

आयोग के मुताबिक, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, जबकि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यक्रम 14 मई 2026 को जारी किया गया। आयोग ने कहा कि इन दोनों मामलों में भी फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि देश में SIR के बाद मतदाताओं की अंतिम संख्या अभी तय नहीं हुई है। तीसरे चरण के बचे हुए 12 राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही मतदाताओं की कुल संख्या स्पष्ट होगी। आयोग ने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता सूची में किसी तरह की विसंगति को लेकर नोटिस मिल रहे हैं, उनके लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

छूटे नामों के लिए अब घर-घर जाएंगे BLO, SIR प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर भी चुनाव आयोग ने दिया जवाब

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों ने शनिवार को एक बैठक की। दोपहर तीन बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में बैठक की। पढ़ें पूरी खबर।