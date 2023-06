बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच टकराव के छह महीने, नहीं निकला कोई नतीजा, 20 प्वाइंट्स में देखें पूरी टाइमलाइन

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से सात जून को पहलवानों ने मुलाकात की थी। तब मंत्री ने तेजी से जांच कराने का आश्वासन दिया था। मंत्री ने जांच पूरी होने की डेडलाइन 15 जून तय की थी।

नई दिल्ली में विरोध स्थल पर पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक। (Express photo by Praveen Khanna)

भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ भारतीय पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हुए करीब छह महीने बीत चुके हैं। इस बीच भाजपा सांसद के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पहलवानों ने 7 जून को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। उन्होंने कथित तौर पर मामले की तेजी से पुलिस जांच कराने का उन्हें आश्वासन दिया था। केंद्रीय मंत्री ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की थी। मामले में दिल्ली पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 18 जनवरी को भारत के कुछ मशहूर पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में कई पहलवानों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया। उनकी मांग है कि डब्ल्यूएफआई को भंग कर दिया जाए, उसके अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया जाए और मामले की जांच की जाए। इसके बाद खेल मंत्रालय डब्ल्यूएफआई से स्पष्टीकरण मांगा और जवाब देने के लिए उसे 72 घंटे का समय दिया। 19 जनवरी को पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की। लगभग पांच घंटे तक चली बैठक बिना किसी प्रगति के समाप्त हो गई। जांच के वादे के बाद पहलवानों ने विरोध वापस लिया 20 जनवरी को पहलवानों ने ठाकुर के साथ एक और बैठक की, और जब मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले को देखने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा और बृजभूषण सिंह को जांच पूरी होने तक अलग हटने के लिए कहा जाएगा, जंतर-मंतर पर अपने धरने को बंद करने के लिए सहमत हुए। WFI ने पहलवानों के आरोपों का खंडन किया 21 जनवरी को WFI ने खेल मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में पहलवानों के आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि “यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप स्वीकार नहीं किया गया है और न ही कभी देखा गया है और न ही अब तक शिकायत की गई है और न ही WFI को यौन उत्पीड़न समिति को रिपोर्ट किया गया है, इसलिए इस मामले में कोई सच्चाई नहीं होने के कारण आरोप समान रूप से दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं।” 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए खेल रत्न से सम्मानित मैरी कॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। कमेटी को जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। प्रदर्शनकारी पहलवान निराशा जताते हुए कहा कि समिति के सदस्यों की पसंद पर सरकार ने उनसे सलाह नहीं ली। निगरानी समिति को दो और सप्ताह का समय दिया गया। 23 फरवरी को खेल मंत्रालय ने पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही निगरानी समिति का कार्यकाल दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित सात पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई है। विनेश फोगट ने मीडिया को बताया कि पहलवानों को जांच समिति में भरोसा नहीं रहा। कहा कि जांच की स्थिति और विवरण के बारे में अंधेरे में रखा गया है। पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। 23 अप्रैल को ओवरसाइट कमेटी के गठन के दो महीने बीत चुके हैं, और निराश पहलवान अपने विरोध प्रदर्शन को फिर से शुरू करने के लिए जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने लगे। उनकी मांग है कि सरकार जांच पैनल के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे और कथित अपराधियों को गिरफ्तार करे। 24 अप्रैल को एक दिन बाद, सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के “प्रमुख निष्कर्षों” को साझा किया, जिसमें केवल संरचनात्मक खामियों का उल्लेख किया गया और “फेडरेशन और खिलाड़ियों के बीच प्रभावी संचार” का आह्वान किया गया। खेल मंत्रालय ने 7 मई को होने वाले डब्ल्यूएफआई चुनावों के लिए चल रही प्रक्रिया को भी अमान्य घोषित किया, और भारतीय ओलंपिक संघ को एक तदर्थ समिति बनाने का निर्देश दिया। उसे इसके गठन के दिन से 45 के भीतर चुनाव कराने का काम सौंपा गया। 25 अप्रैल को पहलवानों द्वारा अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं।” 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं, एक यौन अपराधों से बच्चों के कड़े संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत और दूसरी महिला के शील भंग से संबंधित है। दूसरी प्राथमिकी में सिंह के अलावा महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। 5 मई को दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने उन पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। दो प्राथमिकी में पेशेवर सहायता के बदले “यौन आग्रह” के कम से कम दो उदाहरणों का उल्लेख है; यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं- जिनमें अनुचित स्पर्श के 10 एपिसोड शामिल हैं, छेड़छाड़- जिसमें स्तनों पर हाथ चलाना, नाभि को छूना शामिल है; और पीछा करने सहित डराने-धमकाने के कई उदाहरण है। 10 मई को पहलवानों ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने सिंह को चुनौती दी कि अगर उन्हें अपनी बेगुनाही पर भरोसा है तो वे लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट कराएं। मलिक कहते हैं, ”हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं। सच्चाई सामने आने दीजिए, कौन अपराधी है और कौन नहीं।” सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर-मंतर पर डेरा डाले रहे। 11 मई को दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सहायक सचिव विनोद तोमर का बयान दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। 28 मई को दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित शीर्ष पहलवानों को हिरासत में लिया, जबकि वे नई संसद की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। विरोध मार्च के दौरान कई भद्दे दृश्य देखने को मिले। पुलिस पहलवानों को हिरासत में लेकर उन्हें जबरदस्ती खिंचती दिखी। पहलवानों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की काफी निंदा हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी पहलवानों के साथ मारपीट पर निराशा व्यक्त की। 30 मई को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए इसे “बहुत परेशान करने वाला” बताया। 30 मई को प्रदर्शनकारी पहलवान अपने पदक गंगा नदी में ‘विसर्जित’ करने के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे। डेढ़ घंटे से अधिक समय तक नदी के किनारे बैठे रहे। इस दौरान उनमें से कुछ अपने पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ रोने लगे। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के अध्यक्ष नरेश टिकैत के आग्रह पर पदक नदी में नहीं प्रवाहित करने पर सहमत हुए। 3 जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके सरकारी आवास पर मिला। यह बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ कई कोच शामिल हुए। बजरंग ने द इंडियन एक्सप्रेस को बाद में बताया, “हमने गृह मंत्री के साथ बैठक की थी। मैं आगे टिप्पणी नहीं कर सकता।” 6 जून को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाने के बाद 17 वर्षीय नाबालिग पहलवान ने भाजपा सांसद के खिलाफ आरोप वापस ले लिया। नाबालिग ने शुरू में दो बयान दिए थे, एक पुलिस के सामने और दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने, जहां उसने अपने आरोप बताए थे। वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज करायी। इसका अर्थ है कि यह तय करना अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोपों का पालन किया जा सकता है या नहीं और एक परीक्षण यह तय करेगा कि 164 के तहत किस बयान को प्राथमिकता दी जाएगी। 7 जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों का एक प्रतिनिधिमंडल खेल मंत्री ठाकुर से उनके आवास पर मिला। लगभग छह घंटे के विचार-विमर्श के बाद, पहलवानों ने 15 जून तक विरोध प्रदर्शन टालने का आह्वान किया। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस जांच तब तक पूरी कर ली जाएगी और लंबित डब्ल्यूएफआई चुनाव 30 जून तक करा लिए जाएंगे।

