गुजरात और उत्तराखंड के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को नवंबर में और मजबूती मिलने जा रही है। पश्चिम रेलवे ने उत्राण और लालकुआं के बीच चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें नवंबर में दो-दो फेरे लगाएंगी।

इन ट्रेनों का रूट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से होकर गुजरेगा। रास्ते में कुल 20 स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में AC, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

20 स्टेशनों पर होगा ठहराव

उत्राण-लालकुआं स्पेशल ट्रेन गुजरात के अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, गोधरा और दाहोद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद ट्रेन मध्य प्रदेश के रतलाम और नागदा से होकर राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर पहुंचेगी।

उत्तर प्रदेश में ट्रेन गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी और किच्छा होते हुए लालकुआं पहुंचेगी। इन स्टेशनों पर ठहराव होने से आसपास के शहरों और कस्बों के यात्रियों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा।

उत्राण से लालकुआं जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल

ट्रेन नंबर 09129 उत्राण-लालकुआं स्पेशल 5 और 12 नवंबर (गुरुवार) को उत्राण से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। अगले दिन यानी शुक्रवार को शाम 4:10 बजे लालकुआं पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन का समय

ट्रेन नंबर 09130 लालकुआं-उत्राण स्पेशल 6 और 13 नवंबर (शुक्रवार) को रात 10 बजे लालकुआं से रवाना होगी। अगले दिन यानी शनिवार को रात 10:15 बजे उत्राण पहुंचेगी।

ट्रेन में होंगे AC, स्लीपर और जनरल कोच

यात्रियों की सुविधा के लिए इन स्पेशल ट्रेनों में AC 2-टियर, AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच लगाए जाएंगे। इससे यात्री अपनी सुविधा और बजट के अनुसार टिकट बुक कर सकेंगे।

कब और कहां से करें टिकट बुकिंग?

ट्रेन नंबर 09129 उत्राण-लालकुआं स्पेशल की टिकट बुकिंग 3 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। यात्री रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं।

उत्राण-लालकुआं स्पेशल (09129)

विवरण जानकारी ट्रेन नंबर 9129 ट्रेन का नाम उत्राण-लालकुआं स्पेशल प्रस्थान स्टेशन उत्राण प्रस्थान की तारीख 5 और 12 नवंबर 2026 प्रस्थान का समय दोपहर 3:00 बजे पहुंचने का स्टेशन लालकुआं पहुंचने की तारीख अगले दिन (शुक्रवार) पहुंचने का समय शाम 4:10 बजे