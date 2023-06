ये बंगाल है जहां हिंसा आम और ‘खूनी बारिश’ हर चुनाव से पहले होती है, डराता है इतिहास

बंगाल में सरकार कांग्रेस की रही, तब हिंसा थी, लेफ्ट की सरकार आई, तब खूब हिंसा हुई और अब जब टीएमसी का राज है, तो फिर खूनी संघर्ष सड़कों पर चल रहा है।

बंगाल हिंसा का इतिहास डरावना है

पश्चिम बंगाल इस समय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। वो चुनाव जो आठ जुलाई को होने जा रहे हैं और 11 जुलाई को जिसके नतीजे आएंगे। अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, सिर्फ नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन जैसा इस राज्य का इतिहास है, इसने एक बार फिर चुनावी मौसम में अपना हिंसक मोड ऑन कर लिया है। हर तरफ तनाव की स्थिति है। सिर्फ एक हफ्ते का आंकड़ा बताता है कि 6 लोगों की हत्या की जा चुकी है, कई जख्मी हैं और पुलिस का लाठीचार्ज तो रोज हो रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। इस सब के बावजूद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हिंसा में हथियार हैं, बम विस्फोट हैं, पथराव है, आगजनी है और एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली राजनीति चल रही है। लेकिन बंगाल का जैसा इतिहास है, जैसे यहां के हालात हैं, लोग इसे आम मानने लगे हैं। बंगाल की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहां जो सरकार में होता है, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कई मौकों पर हिंसा का सहारा लेता है। वहीं जो विपक्ष में बैठा होता है, वो सत्ता पर काबिज होने के लिए हिंसा करता है। यानी कि ये हिंसा रुकती नहीं, बस पार्टियां बदल जाती हैं, मौके बदल जाते हैं, लेकिन ये रक्त चरित्र जारी रहता है। इस रक्त चरित्र के सबूत वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी ने कई मौकों पर जारी किए हैं, सदन में भी नेताओं द्वारा अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ा नंबर 1- 2021 में बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 30 मामले सामने आए आंकड़ा नंबर 2- 2022 में बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 35 मामले सामने आए आंकड़ा नंबर 3- 2018 में बंगाल में 12 राजनीतिक हत्याए हुईं आंकड़ा नंबर 4- 1999 से 2016 के बीच रोज 20 राजनीतिक मौतें हुईं आंकड़ा नंबर 5- 2009 में सर्वधिक 50 राजनीतिक हत्या की गईं सरल शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि बंगाल में सरकार कांग्रेस की रही, तब हिंसा थी, लेफ्ट की सरकार आई, तब खूब हिंसा हुई और अब जब टीएमसी का राज है, तो फिर खूनी संघर्ष सड़कों पर चल रहा है।

