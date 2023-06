Bengal Violence: CPI से हाथ मिलाकर समर्थन मांगने हमारे पास ना आएं… ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा- हमसे पहले कितना शांत था बंगाल?

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि चुनाव में जीत मतों की गिनती पर आधारित होनी चाहिए न कि शवों की संख्या पर।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हिंसात्मक घटनाएं (फोटो- वीडियो ग्रैब/@DrSukantaBJP)

