West Bengal Latest News LIVE Updates: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार देर रात सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा राज्य में होने वाले नई सरकार गठन पर निगाहें रहेंगी। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा को (कार्यकाल पूरा होने के बाद) भंग कर दिया।

बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बंगाल बीजेपी के नवनियुक्त विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया जायेगा। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं।

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