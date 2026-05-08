West Bengal Latest News LIVE Updates: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। गुरुवार देर रात सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा राज्य में होने वाले नई सरकार गठन पर निगाहें रहेंगी। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा को (कार्यकाल पूरा होने के बाद) भंग कर दिया।
बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बंगाल बीजेपी के नवनियुक्त विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया जायेगा। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं।
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West Bengal News LIVE: शपथ कार्यक्रम में कौन-कौन होगा शामिल?
इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा टॉप एनडीए लीडर्स के शामिल होने की उम्मीद है। शपथ कार्यक्रम के लिए कोलकाता पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।
West Bengal News LIVE: शपथ कार्यक्रम में दस लाख लोगों के जुटने की उम्मीद
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड को शपथ समारोह से पहले एक किले में बदला जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य पुलिस को यहां कार्यक्रम के लिए 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है।
West Bengal News LIVE: क्या ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेंगे तो ट्रंप बधाई देंगे- संजय राउत
संजय राउत ने कहा कि मेरा मानना है कि यह खबर झूठी है। अगर कल मोदी ग्राम पंचायत चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप, मैक्रों और स्टार्मर मोदी को बधाई देंगे? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत भी ऐसा ही है। भारत में लोकतंत्र के नाम पर क्या चल रहा है? पूरी दुनिया यह जानती है। लेकिन एक मजबूरी भी है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने बार-बार अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुधारना मेरा कर्तव्य है।
बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा- कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष आएंगे। इसके अलावा बीस राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे।
West Bengal News LIVE: ममता बनर्जी ने हताशा में असंवैधानिक फैसले लिए- ओम प्रकाश राजभर
यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा- पश्चिम बंगाल में BJP की जीत के बाद जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो राज्यपाल ने राज्य विधानसभा भंग कर दी। उनकी हताशा के कारण असंवैधानिक फ़ैसले लिए गए, और राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की।
West Bengal News LIVE: शिवपुर के चौरा बस्ती में भारी सुरक्षा
पश्चिम बंगाल के शिवपुर के चौरा बस्ती इलाके से कल टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। यहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
West Bengal News LIVE: श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करेंगे- शंकर कुमार
मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र से BJP के नए विधायक शंकर कुमार गुछैत ने कहा- विधायक दल की बैठक कोलकाता में होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे... कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
West Bengal News LIVE: कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री?
अमित शाह की मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन सकती है। वह सीएम पद की रेस में सबसे आगे है।