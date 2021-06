पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगा चुके हैं। अब तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राजभवन में अधिकारियों को नियुक्ति में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल को अंकल जी कहकर तंज भी कसा है।

रविवार को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में राज्यपाल जगदीप के सभी ओएसडी का नाम शामिल है। साथ ही सभी ओएसडी से राज्यपाल के रिश्तों का भी जिक्र किया गया है। इस लिस्ट को शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अंकल जी, आपने तो अपने विस्तारित परिवार को राजभवन में बसा रखा है।

And Uncleji- while you’re at it- take the extended family you’ve settled in at WB RajBhavan with you. pic.twitter.com/a8KpNjynx9

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 6, 2021