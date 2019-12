बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भीड़ ने चर्च में की तोड़फोड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक चर्च पर हमला करने और उसमें तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने सोमवार (30 दिसंबर, 2019) को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक 28 दिसंबर को भगवानपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक चर्च में उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ की थी।

इसी बीच चर्च से जुड़े अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिन शरारती तत्वों ने चर्च में तोड़फोड़ की वो भाजपा समर्थक थे। हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि घटना के पीछे प्रदेश की सत्ता पर काबिज टीएमसी का हाथ है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने भाजपा को बदनाम करने के लिए खुद चर्च पर हमला कराया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आज तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

West Bengal: Three persons have been arrested in connection with vandalisation of a church on December 28, in Bhagabanpur police station limits of East Medinipur district. pic.twitter.com/61zHxszYmk

— ANI (@ANI) December 30, 2019