दर्जन भर से अधिक बंगाली टेलीविजन स्टार्स ने गुरुवार (18 जुलाई, 2019) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का हाथ थाम लिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली पहुंच 13 कलाकारों ने भगवा और हरे स्कार्फ पहनकर मीडिया के सामने पार्टी सदस्यता ली। कला जगत से बीजेपी के जरिए राजनीति में कदम रखने वालों में ऋषि कौशिक, पर्णो मित्रा, कंचन मोइत्रा, रुपांजना मित्रा, बिस्वजीत गांगुली, देब रंजन नाग, अरिंदम हाल्दर, मॉमिता गुप्ता, ऑन्दिद्यो बनर्जी, सौरव चक्रवर्ती, रूपा भट्टाचार्य, अंजना बसु और कौशिक चक्रवर्ती हैं। ये सभी बंगाली टीवी सीरीज और फिल्मों में जाना-पहचाना नाम हैं।

इसी बीच, बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपनी पार्टी के सदस्यों को परेशान करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “बंगाल में इन दिनों बीजेपी में शामिल होना बेहद जोखिम भरा है।” 13 कलाकारों के बीजेपी में आने पर घोष बोले- हम इन सभी के साहस को सलाम करते हैं, इन कलाकारों ने ऐसे हालात में भी पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचा।

राजनीतिक जानकार बीजेपी में इन हालिया भर्तियों को दीदी की टीएमसी को दिए जवाब के रूप में देख रहे हैं। दरअसल, टीएमसी ने 2019 के आम चुनाव में दो बंगाली सेलेब्स मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को लड़ाया था। ये दोनों ही जीतकर पहली बार सांसद बनीं और दोनों ने ही संसद में अपने डेब्यू करते हुए अच्छा-खासा प्रभाव छोड़ा। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि पार्टी में इन नई भर्तियों से उसे बंगाल की सियासी जंग लड़ने में खासा मदद मिलेगी। बता दें कि 2021 में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए हलचलें अभी से तेज हो चुकी हैं।

Some eminent personalities from Bengal join BJP at BJP HQ in New Delhi. #BJPMembership https://t.co/QlKT6UrSz5

— BJP (@BJP4India) July 18, 2019