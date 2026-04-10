पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान एक वकील ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की अपील अभी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है जबकि चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया है।

गुरुवार आधी रात को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए दूसरी और अंतिम मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई जबकि वादे के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल कभी अस्तित्व में नहीं आ पाए। निर्णय प्रक्रिया के बाद ‘हटाए गए’ 27,16,393 नामों में से केवल दो मामलों में ही सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सूची में शामिल किया गया।

वकील का कहना है कि वीक ऐसे में जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया, वे इस बार मतदान नहीं कर सकेंगे। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बार मतदाता सूची में नाम न होने का यह अर्थ नहीं है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में कभी वोट नहीं डाल पाएंगे। फिलहाल, अदालत ने आश्वासन दिया है कि मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को की जाएगी।

पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग के प्रमुख मनोज अग्रवाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक ट्रिब्यूनल में सुनवाई के लिए ऑनलाइन 2 लाख से अधिक अपीलें प्राप्त हो चुकी थीं।

कोलकाता के पास एक केंद्रीय सरकारी संस्थान में स्थापित होने वाले ट्रिब्यूनल अभी तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में परेशान मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ राज्यभर में ब्लॉक विकास अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों के बाहर कतारों में लगे रहे। उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं था कि ऑनलाइन आवेदन पर्याप्त होगा या नहीं।

हटाए जाने के बाद जिन दो लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल हो पाए, वे हैं फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख और पूर्व मणिकचक विधायक मोत्तकिल आलम ने मतदाता सूची में बहाली के बाद रतुआ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया।