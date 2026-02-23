पश्चिम बंगाल के 50 लाख से अधिक मतदाताओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि न्यायिक अधिकारियों ने सोमवार से एक गहन जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर 28 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है लेकिन चुनाव आयोग (ECI) के सूत्रों ने संकेत दिया है कि पूरी तरह से सत्यापित सूची दो से तीन दिन बाद ही जारी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में शामिल सभी जजों और न्यायिक अधिकारियों को 9 मार्च तक छुट्टी लेने से मना किया गया है।

न्यायपालिका की तैनाती का निर्णय रविवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम रूप दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 48 घंटों में यह दूसरी ऐसी बैठक है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सरकार और चुनाव आयोग (ईसी) के बीच विश्वास की कमी का हवाला देते हुए राज्य में एसआईआर सत्यापन प्रक्रिया के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का निर्देश दिया था।

न्यायाधीशों को 9 मार्च तक नहीं मिलेगी छुट्टी

इस बैठक में न्यायमूर्ति तापोब्रता चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति अरिजीत बंद्योपाध्याय, मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रता गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडे, कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार, वरिष्ठ ईसीआई अधिकारी और सभी 23 जिलों के जिला न्यायाधीश शामिल हुए, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। समय सीमा के दबाव को देखते हुए न्यायिक सेवाओं के रजिस्ट्रार ने एक सख्त अधिसूचना जारी की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से लेकर विशेष सीबीआई और पॉक्सो अदालतों के न्यायाधीशों तक सभी न्यायिक अधिकारियों को 9 मार्च 2026 तक छुट्टी लेने से मना किया गया है।

वर्तमान में अवकाश पर चल रहे सभी अधिकारियों को 23 फरवरी तक ड्यूटी पर वापस आने का आदेश दिया गया है। अत्यंत गंभीर चिकित्सा आपात स्थितियों को छोड़कर पहले से स्वीकृत अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं।

68 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका

चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 68 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। इनमें से 5 लाख नाम पहले ही खारिज किए जा चुके हैं, 5 लाख मतदाता महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे और 30 लाख नामों को अअनधिकृत दस्तावेजों के कारण पुन: सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, लगभग 20 लाख मामले सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AERO) के पास सत्यापन के लिए पेंडिंग हैं जबकि अन्य 4.66 लाख मामले जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

