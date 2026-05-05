पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी ने 206 सीटों पर कब्जा जमाकर 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया। ममता बनर्जी की पार्टी को केवल 80 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जबकि कांग्रेस को दो, आम जनता उन्नयन पार्टी को 2, सीपीआई-एम को एक और एआईएसएफ को एक सीट मिले हैं।

कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के जीत की मार्जिंन इतनी बड़ी रही कि विजयी होने की खुशी और भव्य हो गई। जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इन सीटों पर जीत का मार्जिन 1000 वोटों से भी कम का रहा। एक सीट तो ऐसी रही जिसपर जीत हार का फैसला केवल 316 वोटों के अंतर से हुआ। आइये देखें वो सीटें कौन सी हैं।

इंदस विधानसभा सीट का समीकरण

पश्चिम बंगाल के इंदस विधानसभा सीट पर भाजपा के निर्मल कुमार धारा ने बाजी मारी। हालांकि, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की श्यामली रॉय बगड़ी ने कड़ी टक्कर दी। इसी का नतीदा रहा कि इस सीट पर जीत का अंतर केवल 900 वोटों का रहा। निर्मल को कुल 108733 वोट मिले, जबकि श्यामली को कुल 107833 वोट मिले।

जंगीपाड़ा विधानसभा सीट का समीकरण

जंगीपाड़ा सीट पर भाजपा उम्मीदवार प्रसेनजित बाग ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 102409 सीट मिले। जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस के स्नेहाषिस को 101547 वोट मिले। इस सीट पर जीत का अंतर केवल 862 वोटों को रहा। इससे स्पष्ट है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला था।

रैना विधानसभा सीट का समीकरण

रैना विधानसभा सीट पर भाजपा के सुभाष पात्रा ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 103487 वोट मिले। जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस की मंदिरा दलुई को कुल 102653 वोट मिले। इस सीट पर जीत का मार्जिन केवल 834 वोटों का रहा।

राजारहट न्यू टाउन का समीकरण

राजारहट न्यू टाउन विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार पीयूष कनोडिया ने जीत दर्ज की। हालांक, उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तपष चटर्जी ने कांटे की टक्कर दी। चटर्जी को कुल 106248 वोट मिला, जिससे इस सीट पर जीत का अंतर बहुत कम, केवल 316 वोटों का रह गया।

सतगछिया विधानसभा सीट का समीकरण

सतगछिया विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार अग्निश्वर नसकर ने बाजी मारी। हालांकि, कांटे की टक्कर थी। यहां अग्निश्वर के पक्ष में जहां 111023 वोट पड़े, वहीं उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी सोमाश्री बेतल के पक्ष में 110622 वोट पड़े। इस सीट पर जीत का अंतर केवल 401 वोटों का रहा।

विधानसभा सीट विजेता (पार्टी) वोट उपविजेता (पार्टी) वोट जीत का अंतर इंदस निर्मल कुमार धारा (BJP) 108,733 श्यामली रॉय बगड़ी (TMC) 107,833 900 जंगीपाड़ा प्रसेनजित बाग (BJP) 102,409 स्नेहाषिस (TMC) 101,547 862 रैना सुभाष पात्रा (BJP) 103,487 मंदिरा दलुई (TMC) 102,653 834 राजारहट न्यू टाउन पीयूष कनोडिया (BJP) — तपष चटर्जी (TMC) 106,248 316 सतगछिया अग्निश्वर नसकर (BJP) 111,023 सोमाश्री बेतल (TMC) 110,622 401

गौरतलब है कि भाजपा कई दशकों की मेहनत के बाद इस बार राज्य में सत्ता में आई है। हालांकि, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “भाजपा ने 100 से अधिक हमारी सीटें लूट ली हैं। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं।” मीडिया से सवाल करते हुए कहा, “क्या आपको लगता है कि यह जीत है? यह नैतिक जीत नहीं बल्कि यह अनैतिक जीत है।”

ममता बनर्जी ने आगे कहा, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, पीएम और गृहमंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह लूट है। हम जोरदार वापसी करेंगे।

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पश्चिम बंगाल के नतीजों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर कैसे दिखा? हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय हो रहे हैं लेकिन दो ऐसे शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जानना वाकई जरूरी है। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीतीं, 6 भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें BJP ने 119 सीटें जीतीं या बढ़त बनाई। पूरी खबर पढ़ें…