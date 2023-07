Bengal Panchayat Polls: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू, कूच बिहार में बूथ पर तोड़फोड़

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान अधिकारी आलोक शंकर बसक ने कहा कि हम मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव (Source- Screengrab/ ANI)

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हुआ। कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान होगा। 9,730 पंचायत समिति सीटों और 928 ज़िला परिषद सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं, सीताई, कूच बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू होने पर अज्ञात उपद्रवियों ने कथित तौर पर 6/130 बूथ, बरविटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान केंद्रों का दौरा किया नंदीग्राम में भी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पीठासीन अधिकारी प्रकाश कुमार घोष ने बताया कि इस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कुल संख्या 686 हैं। सुवेंदु अधिाकारी भी यहां के मतदाता हैं। सेंट्रल फोर्स तैनात है। उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण होगा। मुर्शिदाबाद में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के नंदीग्राम में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। उत्तर 24 परगना में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदाताओं और उम्मीदवारों से बातचीत की। #WATCH सीताई, कूच बिहार: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। अज्ञात उपद्रवियों ने कथित तौर पर 6/130 बूथ, बरविटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़ की। pic.twitter.com/aQKg7HHlT7 — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 8, 2023 नंदीग्राम ब्लॉक 1 के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम ब्लॉक 1 के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि जब तक महम्मदपुर नंबर 2 क्षेत्र में बूथ संख्या 67 और 68 पर केंद्रीय बल तैनात नहीं किए जाते, तब तक वे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। एक मतदाता ने कहा, “यहां कोई केंद्रीय बल नहीं है। टीएमसी द्वारा यहां बूथ कैप्चरिंग होती रहती है। वे मृतक के नाम पर भी फर्जी वोटिंग करते हैं। जब तक केंद्रीय बल यहां नहीं आते, हम यहां मतदान नहीं करने देंगे।” West Bengal Panchayat Election: टीएमसी का ट्वीट पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बीच टीएमसी ने ट्वीट किया, ”रेजीनगर, तूफानगंज और खारग्राम में हमारे तीन पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और दो डोमकोल में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी, पश्चिम बंगाल सीपीआई (एम) और पश्चिम बंगाल कांग्रेस केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। तो, जब केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे कहां होते हैं?”

